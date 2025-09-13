Radsport: Die Vuelta a Espana 2025 ist entschieden. Am vorletzten Tag der Spanien-Rundfahrt hat Jonas Vingegaard noch einmal unter Beweis gestellt, dass er der stärkste Kletterer im Peloton ist. Der Däne gewinnt die Bergankunft und steht damit vor dem Gesamtsieg.

Vingegaard siegt im Roten Trikot

Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) wird die Vuelta a Espana 2025 gewinnen. Der Däne hat auch den letzten Angriff auf sein Rotes Trikot erfolgreich abgewehrt und wird morgen zum Gesamtsieger erklärt. Auf dem 164,8 Kilometer langen Teilstück von Robledo de Chavela auf den Gebirgspass Puerto de Navacerrada hat Joao Almeida (UAE – XRG) alles versucht, um den Favoriten doch noch ins Wanken zu bringen – vergeblich. Mit seinem Angriff rund drei Kilometer vor dem Ziel brachte er Vingegaard nicht in Schwierigkeiten. Im Gegenteil: Als Jai Hindley (RB – Bora – hansgrohe) das Tempo erhöhte, geriet er bereits in Schwierigkeiten. Kurz vor der Flamme Rouge ging Vingegaard selbst in die Offensive – und ließ all seine Begleiter schließlich stehen. Damit baut er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus und wird morgen zum Vuelta-Sieger gekrönt werden.







Keine Chance für die Ausreißer

Insgesamt haben 33 Fahrer die Fluchtgruppe des Tages gebildet. In den Schlussanstieg hinein fuhr mit etwas Vorsprung als Solist Mikel Landa (Soudal – Quick-Step). Der Spanier wurde jedoch nach wenigen Kilometern von Giulio Ciccone (Lidl – Trek) gestellt. Doch auch der Italiener sollte keine wahre Chance auf den Tagessieg erhalten, da das Tempo im Peloton viel zu hoch war. Das Team UAE – XRG um Kapitän Joao Almeida forcierte die Geschwindigkeit nach und nach, um Leader Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) vielleicht doch noch in Schwierigkeiten zu bringen.

Vingegaard acaba a lo grande. ¡Ataque brutal sobre el cemento de la Bola del Mundo para ganar su primera Vuelta a España con tres etapas! #VueltaRTVE13s #LaVuelta2025 pic.twitter.com/DhywCNsBpC



— Teledeporte (@teledeporte) September 13, 2025







