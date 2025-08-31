Radsport: Jonas Vingegaard hat die neunte Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Vor dem ersten Ruhetag gelingt ihm damit fast schon die Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg, auch wenn im Roten Trikot weiterhin Torstein Træen unterwegs ist.

Vingegaard siegt vor Pidcock und Almeida

Wer heute unter den Favoriten keine nennenswerte Zeitabstände erwartet hat, sollte sich täuschen. Auf dem 195,5 Kilometer langen Teilstück von Alfaro nach Estación de Esquí de Valdezcaray distanzierte Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) all seine Kontrahenten. Er nahm den Etappenzweiten und -dritten in Person von Thomas Pidcock (Q36.5) und Joao Almeida (UAE – XRG) 24 Sekunden ab. Felix Gall (Decathlon Ag2r La Mondiale) aus Österreich büßte 62 Sekunden ein, Giulio Ciccone (Lidl – Trek) gar 1:46 Minuten. Torstein Træen (Bahrain – Victorious) verlor als Gesamtführender ebenfalls 1:46 Minuten und kann damit sein Rotes Trikot vorerst noch einmal verteidigen. Die fünf Ausreißer, darunter der Deutsche Michel Hessmann (Movistar), sollten heute keine Chance auf den Tagessieg erhalten.





