Radsport: Ben Turner hat die vierte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Brite setzte sich auf der leicht ansteigenden Zielgeraden im Massensprint durch. Neuer Träger des Roten Trikots ist der Franzose David Gaudu.

Ben Turner bezwingt Jasper Philipsen

Wie erwartet wurde die vierte Etappe der Vuelta a Espana in einem Massensprint entschieden. Nach 206,7 Kilometern von Susa nach Voiron hatte aber etwas überraschend Ben Turner (Ineos Grenadiers) die Nase vorn. Auf französischem Boden ließ der Brite den Top-Favoriten Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) und dessen Teamkollegen Edward Planckaert (Alpecin – Deceuninck) aus Belgien hinter sich. Die drei Anstiege zu Beginn der Etappe – der Puerto Exilles, der Col de Montgenèvre und der Col du Lautaret – waren für die schnellen Männer kein Problem. Die Ausreißer wurden kontrolliert und frühzeitig wieder zurückgeholt.







Gaudu nimmt Vingegaard das Rote Trikot ab

Neuer Träger des Roten Trikots ist David Gaudu (Groupama – FDJ). Der Franzose erhält das Trikot von Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike). Der zeitgleiche Däne ließ sich bewusst im Peloton ein paar Positionen zurückfallen, um die Gesamtführung – vorübergehend – abzugeben. Damit ermöglichte er Gaudu hier auf heimischem Boden einen ganz besonderen Moment. Morgen wartet auf die Profis ein Teamzeitfahren über 24,1 Kilometer. In Figueres dürfte die Gesamtwertung noch einmal ordentlich durcheinander gewirbelt werden. Am Donnerstag und Freitag stehen zwei harte Bergetappen auf dem Programm. Spätestens dann wissen wir, wer die Vuelta a Espana 2025 gewinnen kann – und wer nicht.

El ciclista británico Ben Turner ha sido el ganador de la etapa 4 de la #VueltaRTVE26a tras imponerse al sprint en la localidad francesa de Voiron. ️Puedes leer la crónica de la etapa, por @FelipeRTVE en el siguiente enlace https://t.co/opbU8iZDvm pic.twitter.com/TGqtFdNABM



— Teledeporte (@teledeporte) August 26, 2025