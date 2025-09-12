Radsport: Jasper Philipsen hat sich in Guijuelo durchgesetzt. Der Belgier gewann die 19. Etappe der Vuelta a Espana in einem harten Sprint vor Mads Pederen aus Dänemark.

Philipsen siegt souverän in Guijuelo

Nach 161,9 Kilometern von Rueda nach Guijuelo hat sich dann doch ein Sprinter durchgesetzt. Im anspruchsvollen Finale konnte sich Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) aus Belgien vor dem Dänen Mads Pedersen (Lidl – Trek) und Orluis Aular (Movistar) seinen dritten Tagessieg bei der diesjährigen Vuelta a Espana sichern. Obwohl die letzten drei Kilometer ansteigend waren, wagte sich kein Fahrer mehr zu attackieren. Die belgische Mannschaft Alpecin – Deceuninck hielt das Peloton zusammen und bereitete den Sprint von Kapitän Philipsen mustergültig vor.







Morgen: Showdown ums Rote Trikot

Weiterhin Gesamtführender ist Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike). Der Däne konnte seinen Vorsprung auf Joao Almeida (UAE – XRG) aus Portugal allerdings um vier Sekunden ausbauen, da er beim Zwischensprint in Salamanca wachsam war und auf Rang zwei über die Linie fuhr. Morgen kommt es bei der 80. Austragung der Vuelta a Espana zum großen Showdown ums Rote Trikot. Die vorletzte Etappe der dreiwöchigen Rundfahrt führt die Profis über 164,8 Kilometer von Robledo de Chavela auf den Gebirgspass Puerto de Navacerrada nach Bola del Mundo. Vingegaard und Almeida trennen 44 Sekunden.

Jasper Philipsen sigla il tris a questa Vuelta vincendo anche la 19ª tappa con uno sprint davvero impeccabile Rivivi l’arrivo #Ciclismo #Cycling #LaVuelta25 #Philipsen pic.twitter.com/znPbdQANhi



— Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 12, 2025