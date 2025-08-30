RadsportStraßenradsportVuelta a España

Vuelta a Espana #8: Philipsen siegt im Sprint von Zaragoza

Radsport: Jasper Philipsen hat die achte Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Damit feiert der Belgier seinen zweiten Etappensieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt.

Philipsen tritt spät an und siegt

Wie erwartet ist das 163,5 Kilometer lange Teilstück von Monzón Templario nach Zaragoza in eine Massensprint zu Ende gegangen. Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) hat sich vor Elia Viviani (Lotto) und Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) durchgesetzt und feiert damit seinen zweiten Etappensieg. Die Ausreißer hatten heute keine Chance auf den Tagessieg. Mit Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) und José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) haben drei Spanier die Flucht in der Offensive gesucht – vergeblich.

