Radsport: Jasper Philipsen hat die achte Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Damit feiert der Belgier seinen zweiten Etappensieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt.
Philipsen tritt spät an und siegt
Wie erwartet ist das 163,5 Kilometer lange Teilstück von Monzón Templario nach Zaragoza in eine Massensprint zu Ende gegangen. Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) hat sich vor Elia Viviani (Lotto) und Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) durchgesetzt und feiert damit seinen zweiten Etappensieg. Die Ausreißer hatten heute keine Chance auf den Tagessieg. Mit Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) und José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) haben drei Spanier die Flucht in der Offensive gesucht – vergeblich.
El ciclista Jasper Philipsen ha sido el ganador al esprín de la etapa 8 de #Lavuelta25 con final en Zaragoza.#VueltaRTVE30a
️Crónica de la etapa, por @Rodfbh1 https://t.co/NXvY2YHGEf pic.twitter.com/2Ry0DMV19R
— Teledeporte (@teledeporte) August 30, 2025