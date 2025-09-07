Radsport: Mads Pedersen hat die 15. Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Der Däne hat sich im Sprint einer am Ende kleinen Ausreißergruppe durchgesetzt und feiert damit endlich seinen Etappensieg.

Pedersen siegt vor Aular

Tagessieg für Mads Pedersen (Lidl – Trek). Vor dem zweiten Ruhetag hat der Däne die 15. Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Auf dem 167,8 Kilometer langen Teilstück von A Veiga/Vegadeo nach Monforte de Lemos hat sich eine fast 50 Mann große Fluchtgruppe aus dem Hauptfeld abgesetzt. Bei einem Vorsprung von weit über zehn Minuten war früh klar, dass die Ausreißer den Tagessieg unter sich ausmachen werden. Nach mehreren Angriffen haben sich verschiedene Gruppen gebildet. Neun Mann sollten schließlich um den Etappensieg sprinten.







Vingegaard bleibt im Roten Trikot

Hinter Tagessieger Mads Pedersen (Lidl – Trek) landeten Orluis Aular (Movistar) aus Venezuela und Marco Frigo aus Italien (Israel – Premier Tech) auf den Plätzen zwei und drei. Den morgigen Ruhetag wird der Däne Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) im Roten Trikot verbringen. Entschieden ist die Vuelta a Espana aber auf Grund einer harten dritten Woche und dem knappen Vorsprung auf den Portugiesen Joao Almeida (UAE – XRG) noch nicht.

| Mads Pedersen wint! Natuurlijkt sprint de Deen naar de winst als hij de kans krijgt. Maar hebben de overige vluchters het hem niet iets te gemakkelijk gemaakt? #LaVuelta25 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/7oUzYR1288



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 7, 2025