Radsport: Mads Pedersen hat das 13. Teilstück des Giro d’Italia in beeindruckender Manier für sich entschieden. Der Däne war im Bergaufsprint schneller als Wout van Aert und Isaac del Toro, der sein Rosa Trikot damit verteidigt.

Pedersen feiert 2025 seinen vierten Giro-Etappensieg

Dieser Mann ist in der Form seines Lebens. Mads Pedersen (Lidl – Trek) hat nach der ersten, dritten und fünften Etappe nun auch das 13. Teilstück des Giro d’Italia gewonnen. Im enorm steilen aber kurzen Schlussanstieg konnte sich der Däne nach 180 Kilometern von Rovigo nach Vicenza knapp vor dem Belgier Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) durchsetzen. Rang drei geht an Isaac del Toro (UAE – XRG), der damit seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausbaut. Erst kurz vor dem Ziel wurden mit Mathias Vacek (Lidl – Trek) und Romain Bardet (Picnic PostNL) die letzten Ausreißer gestellt. Auch morgen müssen die Profis beim Giro d’Italia im letzten Renndrittel einige Hügel überstehen.