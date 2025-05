Radsport: Durch eine spektakulären Etappe hat sich heute der Giro d’Italia entschieden. Simon Yates hat das Rosa Trikot mit einer beherzten Attacke am Colle delle Finestre erobert und steht nun vor dem Giro-Gesamtsieg. Somit feiert er am Ort seiner größten Niederlage nun den größten Erfolg in seiner Karriere. Der Etappensieg geht an Chris Harper.

Yates schreibt wunderschöne Geschichte

Es ist sieben Jahre her, als Simon Yates (Visma | Lease a Bike) den Giro d’Italia am Colle delle Finestre doch noch an Chris Froome verlor. Er brach ein und erlebte den schlimmsten Tag seiner Karriere. Mit dem heutigen Tag kann er dieses schwere Trauma endgültig hinter sich lassen. Der Brite präsentierte sich an besagtem Berg in absoluter Topform und ließ mit seiner Attacke all seine Konkurrenten stehen. Während sich Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) und Isaac del Toro (UAE – XRG) belauerten, konnte er seinen Vorsprung auch dank seiner Relais-Station Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) immer weiter ausbauen. Der Tagessieg auf dem 205 Kilometer langen Teilstück von Verrès nach Sestrière aber geht an Chris Harper (Jayco AlUla). Der Australier war zunächst Teil einer großen Ausreißergruppe, ließ am Colle delle Finestre aber all seine Begleiter stehen. Damit feiert er den ersten Sieg bei einer Grand Tour und damit auch den größten Sieg in seiner Karriere.

Carapaz prüft del Toro – und der ignoriert Yates

Die 31 Mann starke Fluchtgruppe um Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) und Kim Heiduk (Ineos Grenadiers) hatte am Fuße des Colle delle Finestre einen Vorsprung von über zehn Minuten. Das Team EF Education – EasyPost fuhr im Hauptfeld mit vollem Tempo in den Colle delle Finestre hinein. Kapitän Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) attackierte, sobald sein letzter Helfer aus der Führung ging. Doch der Gesamtführende Isaac del Toro (UAE – XRG) ließ sich nicht abschütteln. Etwas später konnte auch Simon Yates (Visma | Lease a Bike) wieder aufschließen und sich anschließend sogar entscheidend absetzen. Del Toro ging zuvor jeden Angriff von Carapaz mit, reagierte aber nicht, als Yates in die Offensive ging. Als der Vorsprung von Yates über zwei Minuten betrug und der Brite somit virtuell im Rosa Trikot war, resignierten die beiden derart, dass der Abstand immer größer wurde.

Isaac del Toro zahlt Lehrgeld

Über fast drei Wochen hinweg war Isaac del Toro (UAE – XRG) der Star der Italien-Rundfahrt. Heute hat der Mexikaner teures Lehrgeld zahlen müssen. Der 21-Jährige verlor den Giro d’Italia möglicherweise nicht wegen Schwäche, sondern wegen taktischer Unfähigkeit und persönlicher Differenzen mit Richard Carapaz (EF Education – EasyPost). Nachdem er am Colle delle Finestre jede Attacke seines ecuadorianischen Kontrahenten konterte, ließ er den bereits abgehängten Simon Yates (Visma | Lease a Bike) nicht nur wieder aufschließen, sondern sogar davon fahren. Anschließend schob er die gesamte Verantwortung Carapaz zu, ohne selbst zu begreifen, dass sein Rosa Trikot in Gefahr geraten könnte. Gleichzeitig hoffte er wohl, dass seine Teamkollegen wieder aufschließen können. Doch dem war nicht so. Der Rückstand wurde immer größer. Schließlich resignierte del Toro völlig, als auch Carapaz nicht mehr führen wollte. Damit erleidet Isaac del Toro (UAE – XRG) bereits früh in seiner Karriere eine schmerzhafte Niederlage, aus der er lernen wird.