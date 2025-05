Radsport: Das Schotter-Spektakel beim Giro d’Italia geht an Wout van Aert. Der Belgier hat die neunte Etappe nach Siena und damit eine der spannendsten und interessantesten der vergangenen Jahre gewonnen. Neuer Mann im Rosa Trikot ist Isaac del Toro.

Die 181 Kilometer lange neunte Etappe des Giro d’Italia von Gubbio nach Siena war das erwartete Spektakel. Die frühe Ausreißergruppe war chancenlos, da im Hauptfeld dahinter sehr zeitig das Tempo angezogen wurde. Auf den Schotter-Straßen von Strade Bianche eskalierte dann alles. Schließlich konnte sich Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) im Zweiersprint gegen Isaac del Toro (UAE – XRG) durchsetzen und damit zum ersten Mal in seiner Karriere eine Etappe beim Giro d’Italia gewinnen. Der Mexikaner hingegen darf sich über das Rosa Trikot freuen. Bitter verlief der Tag für Primoz Roglic (RB – Bora – hansgrohe), der viel Zeit verlor.

Heute stand die Etappe des Giro d’Italia ganz unter dem Motto „du kannst den Giro nicht gewinnen, aber verlieren.“ Und erneut traf es Primoz Roglic (RB – Bora – hansgrohe). Der Kapitän des Raublinger Rennstalls war zuerst in einen Sturz verwickelt und erlitt wenig später auch noch eine Reifenpanne. Sein Glück im Unglück: Auch Kontrahent Juan Ayuso (UAE – XRG) wurde aufgehalten und kämpfte um den Anschluss – allerdings eine Gruppe vor ihm. Von diesem Chaos hat vor allem das Team Ineso Grenadiers profitiert. Neben Leader Egan Bernal waren auch dessen Teamkollegen Brandon Smitz Rivera und Egan Bernal in der ersten Gruppe mit dabei. An deren Hinterräder ließen sich Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) und Isaac del Toro (UAE – XRG) mitziehen.

Keine Rolle im Kampf um den Tagessieg spielte der Mann in Rosa. Diego Ulissi (XDS – Astana) wurde schon im ersten Schotter-Abschnitt distanziert und hatte daher auch keine Chance, sein Leadertrikot zu verteidigen. So ging es in der Spitzengruppe nicht nur um den Etappensieg, sondern auch ums Rosa Trikot. Auch deshalb bekam Isaac del Toro (UAE – XRG) von seinen Teamchefs wohl freie Fahrt. In Monteaperti setzte der Mexikaner seinen ersten Angriff, wurde Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) und den mit einem beeindruckenden Kraftakt neu hinzugekommenen Mathias Vacek (Lidl – Trek) nicht los. Währenddessen bekamen die Zuschauer dahinter einen Kampf zwischen der Gruppe um Juan Ayuso (UAE – XRG) und der Gruppe um Primoz Roglic (RB – Bora – hansgrohe) zu sehen.

Am Colle Pinzuto ging Isaac del Toro (UAE – XRG) erneut in die Offensive. Die letzte Schwierigkeit des Tages sollte schließlich dafür sorgen, dass nur noch Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) an dessen Hinterrad bleiben konnte. Die sechs Bonussekunden am Red Bull Kilometer sicherte sich der Mexikaner ohne Gegenwehr. Anschließend fuhren beide gemeinsam Richtung Siena. Während Van Aert den Etappensieg im Blick hatte, fuhr del Toro um jede Sekunde für die Gesamtwertung. Dahinter ließ sich Mathias Vacek (Lidl – Trek) zu seinem Kapitän Giulio Ciccone (Lidl – Trek) zurückfallen. Auch Egan Bernal (Ineos Grenadiers) wurde völlig entkräftet von der Ayuso-Gruppe gestellt.

Im Schlussanstieg nach Siena ging es im Durchschnitt über neun Prozent hinauf, teilweise sogar bis zu 16 Prozent. Isaac del Toro (UAE – XRG) versuchte es mit einem frühen Angriff, wurde seinen Begleiter aber nicht los. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), der keinen Meter Führungsarbeit geleistet hat, schien einfach frischer zu sein. Der Belgier zog vorbei und sicherte sich den Etappensieg. Del Toro darf sich über Rosa freuen – als erster Mexikaner in der Geschichte. 1:06 Minuten später erreichte Juan Ayuso (UAE – XRG) das Ziel. Primoz Roglic (RB – Bora – hansgrohe) verlor gar 2:21 Minuten.

Wout van Aert wins his first Giro stage and completes the set, stage wins in all three Grand Tours!

And Isaac del Toro becomes the first Mexican rider in history to lead the Giro d’Italia! Wow wow! #GirodItalia pic.twitter.com/2xpDUJc6dD

— Eemeli (@LosBrolin) May 18, 2025