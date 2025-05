Radsport: Juan Ayuso hat die siebte Etappe des Giro d’Italia und damit die erste Bergankunft für sich entschieden. Der Spanier gewann mit einer späten Attacke vor seinem Teamkollegen Isaac del Toro. Neuer Gesamtführender allerdings ist Primoz Roglic.

Die erste kleine Bergankunft des Giro d’Italia geht an Juan Ayuso (UAE – XRG). Der Spanier überquerte die Ziellinie nach 168 Kilometern von Castel di Sangro nach Tagliacozzo vor seinem Teamkollegen Isaac del Toro (UAE – XRG) aus Mexico und dem Kolumbianer Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Im Schlussanstieg kam es lange zu keinen großen Selektionen. Erst im letzten steilen Abschnitt wurde das Finale von Giulio Ciccone (Lidl -Trek) eröffnet. Doch der Italiener kam nicht weg. Dann zog Ayuso an und die Lücke ging auf. Primoz Roglic (RB – Bora – hansgrohe) hat den gesamten Tag über seine Mannschaft arbeiten lassen, konnte im entscheidenden Moment aber nicht beschleunigen. Immerhin rettete sich der Slowene mit nur vier Sekunden Abstand auf Rang vier. Damit übernimmt er das Rosa Trikot von Mads Pedersen (Lidl – Trek).

Keinen guten Tag hatten David Gaudu (Groupama – FDJ) und Romain Bardet (Picnic PostNL). Die beiden Franzosen kamen vor Beginn des Schlussanstiegs zu Fall und mussten mit einem hohen Kraftaufwand wieder ins Hauptfeld hineinfahren. Die morgige Etappe führt die Fahrer über 197 Kilometer von Giulianova nach Castelraimondo. Da das Teilstück für die Sprinter wohl zu schwer und für die Klassementfahrer zu leicht ist, könnten die Ausreißer morgen ihre Chance auf den Tagessieg wahrnehmen.

BOOOOM! This is how the Baby Giro winner Juan Ayuso won his first ever Grand Tour stage!! #GirodItalia https://t.co/Qo57agKAbC pic.twitter.com/jah0TgGgsG

— Eemeli (@LosBrolin) May 16, 2025