Radsport: Nicolas Prodhomme hat die 19. Etappe des Giro d’Italia gewonnen. Als einziger der zahlreichen Ausreißer konnte sich der Franzose vor der Favoritengruppe halten. Im Rosa Trikot bleibt Isaac del Toro. Morgen fällt die Entscheidung.

Der große Showdown um den Gesamtsieg und das Podium des Giro d’Italia wurde verschoben. Auf dem 166 Kilometer langen Teilstück von Biella nach Champoluc kam es zu keinen großen Zeitabständen unter den Favoriten. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) hat es versucht und sich gemeinsam mit Isaac del Toro (UAE – XRG) hinauf nach Antagnod leicht abgesetzt. Die einst große Fluchtgruppe wurde fast vollständig schon am Col de Joux gestellt. Nur Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale) hielt sich vor der Favoritengruppe. Der Franzose fuhr im Solo seinem ersten Sieg bei einer Grand Tour entgegen – auch, weil dahinter immer wieder das Tempo einschlief und das Team UAE – XRG mit drei Profis alles im Griff hatte.

Morgen müssen die Profis die Königsetappe des 108. Giro d’Italia absolvieren. Sie führt über 205 Kilometer von Verrès nach Sestrière. Dabei muss der gefürchtete Colle delle Finestre erklommen werden. Besteht Leader Isaac del Toro (UAE – XRG) auch diese Prüfung, steht der 21-jährige Mexikaner vor dem Gesamtsieg.

| Nicolas Prodhomme was de beste uit een kopgroep van 40 renners. Hij mag intens genieten van dit mooiste moment in zijn carrière: ritwinst in de Giro! #giroditalia

