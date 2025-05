Radsport: Nico Denz hat wieder zugeschlagen. Der Deutsche entschied das 18. Teilstück des Giro d’Italia für sich und feiert damit seinen insgesamt dritten Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt. Aus dem Rennen ausgestiegen ist Juan Ayuso. Teamkollege Isaac del Toro bleibt im Rosa Trikot.

Die heutige 18. Etappe des Giro d’Italia war eine klare Angelegenheit für die Ausreißer. Auf dem 144 Kilometer langen Teilstück von Morbegno nach Cesano Maderno schlichen sich mit Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) und Mads Pedersen (Lidl – Trek) auch zwei Topsprinter in die über 30 Mann große Fluchtgruppe. Um den Tagessieg durften sie dennoch nicht sprinten, da sich die Ausreißergruppe rund 30 Kilometer vor dem Ziel teilte. Mit einem weiteren Angriff konnte sich Nico Denz (RB – Bora – hansgrohe) von seinen zehn verbliebenen Begleitern ca. weitere zehn Kilometer später lösen. Als Solist fuhr er seinem insgesamt dritten Giro-Etappensieg entgegen, während sich die Verfolgergruppe uneins war. Damit rettet er seiner Mannschaft nach dem Ausstieg von Kapitän Primoz Roglic die Italien-Rundfahrt.

An den kommenden beiden Tagen wird die Gesamtwertung des Giro d’Italia entschieden. Morgen müssen auf dem Weg nach Champoluc u. a. drei Berge der ersten Kategorie und insgesamt über 5.000 Höhenmeter absolviert werden. Am Samstag wartet auf die Profis die Königsetappe mit der Zielankunft in Sestrière. Dort wird der Colle delle Finestre der Scharfrichter sein und für große Zeitabstände sorgen. Wir erinnern uns zurück ans Jahr 2018, als der Gesamtführende Simon Yates einbrach und Chris Foome mit seinem legendären Solo den Giro d’Italia doch noch gewinnen konnte.

Well this could be the winning move. Nico Denz said ciao a tutti!

There will be no cooperation behind him.#GirodItalia pic.twitter.com/PqHagzQrdA

— Mihai Simion (@faustocoppi60) May 29, 2025