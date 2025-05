Radsport: Joshua Tarling hat das Zeitfahren und damit die zweite Etappe des Giro d’Italia für sich entschieden. Der Brite war auf dem 13,7 Kilometer langen Parcours mit Start und Ziel in Tirana schnellster Mann. Neuer Träger des Rosa Trikots ist Primoz Roglic.

Tarling rast im Zeitfahren zum Etappensieg

Das 13,7 Kilometer lange Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in der albanischen Hauptstadt Tirana geht an Joshua Tarling (Ineos Grenadiers). Mit einem Vorsprung von einer bzw. drei Sekunden konnte sich der Brite vor Primoz Roglic (RB – Bora – hansgrohe) und Jay Vine (UAE – XRG) durchsetzen. Die Maglia Rosa übernimmt damit Primoz Roglic. Der gestrige Etappensieger Mads Pedersen (Lidl – Trek) muss das Führungstrikot damit nach nur einem Tag schon wieder abgeben. Juan Ayuso (UAE – XRG) hat nach zwei Etappen einen Rückstand von 16 Sekunden.

Kein Sprint in Vlorë?

Morgen wird der Giro d’Italia seine letzte Etappe in Albanien bestreiten. Auf dem 160 Kilometer langen Teilstück mit Start und Ziel in Vlorë sind wieder die bergfesten Sprinter gefragt. Der Qafa e Llogarase wird 38 Kilometer vor dem Ziel erklommen. Er gehört der zweiten Kategorie an und ist bei einer Länge von 10,5 Kilometern im durchschnitt 7,5 Prozent steil. Fraglich, ob Mads Pedersen (Lidl – Trek) und Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) wie am gestrigen Tage hier im den Sieg sprinten werden.