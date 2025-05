Radsport: Mads Pedersen hat den Auftakt des Giro d’Italia in Albanien für sich entschieden. Der Däne gewann im Sprint nach einer hart ausgefahrenen Etappe vor dem Belgier Wout van Aert. Schon zu Ende ist die Italien-Rundfahrt für Mikel Landa, der in der letzten Abfahrt des Tages zu Fall kam und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Pedersen gewinnt in Tirana

Die 108. Ausgabe des Giro d’Italia ist heute Mittag in Albanien ins Rollen gekommen. Nach 160 Kilometern von Durrës nach Tirana krönte sich Mads Pedersen (Lidl – Trek) zum ersten Etappensieger der ersten Grand Tour des Jahres. Der Däne gewann den Sprint eines stark dezimierten Hauptfeldes vor Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) und wird damit morgen in Rosa an den Start gehen. Mitentscheidend für den Ausgang der Etappe war das hohe Tempo im Anstieg nach Surrel (7 km à 4,4 %), der gleich zweimal absolviert werden musste. Vor allem das Team Lidl – Trek war daran interessiert, einige Sprinter abzuhängen, was schließlich auch gelang. Sogar einige starke Kletterer, wie Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Derek Gee (Israel – Premier Tech) und Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) gerieten in Schwierigkeiten. Noch schlimmer erwischte es Mikel Landa (Soudal – Quick-Step). Der Spanier stürzte in der Abfahrt und musste den Giro d’Italia aufgeben.

Moniquet erobert das Bergtrikot

Fünf Ausreißer haben das Geschehen des Rennens als Ausreißer mitgeprägt. Da im Hauptfeld aber vor allem die Mannschaft Visma | Lease a Bike das Tempo hochhielt, war an eine erfolgreiche Flucht nicht zu denken. Nachdem Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) die Sprintwertung für sich entschied, fiel Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty) aus der Spitzengruppe zurück. Sylvain Moniquet (Cofidis) gelang es, vor Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels) und Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta) die Bergwertung zu gewinnen. Kurz vor der Einholung sicherte sich Tarozzi den ersten Red Bull KM Sprint und damit sechs Sekunden – doch viel Bedeutung sollte das nicht haben. Die beiden Bergwertungen in Surrel gingen an Lorenzo Fortunato (XDS Astana) und Giulio Ciccone (Lidl – Trek). Damit trägt Moniquet morgen das Bergtrikot.

Einzelzeitfahren in Tirana

Morgen bleiben die Profis beim Giro d’Italia in der Hauptstadt Albaniens. Beim 13,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Tirana werden auch unter den Favoriten auf den Gesamtsieg erste Zeitunterschiede hergestellt. Top-Favorit auf den Tagessieg ist Joshua Tarling (Ineos Grenadiers). Aber auch Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) werden gute Chancen eingeräumt.