Radsport: Mit einer erneut starken Mannschaftsleistung hat sich Mads Pedersen das Rosa Trikot zurückgeholt. Der Däne gewann die dritte Etappe des Giro d’Italia vor Corbin Strong und Orluis Aular.

Pedersen feiert zweiten Etappensieg

Mads Pedersen (Lidl – Trek) hat erneut zugeschlagen. Der Däne gewann nach der ersten nun auch die dritte Etappe im Sprint eines dezimierten Hauptfeldes. Nach 160 Kilometern mit Start und Ziel in Vlorë konnte sich der Ex-Weltmeister knapp vor dem Neuseeländer Corbin Strong (Israel – Premier Tech) und Orluis Aular (Movistar) durchsetzen. Damit baut er nicht nur seine Führung in der Punktewertung aus, sondern holt sich auch die Maglia Rosa zurück.

Der Giro d’Italia geht in den Ruhetag

Das Peloton des Giro d’Italia verabschiedet sich nach nur drei Tagen in den Ruhetag – und von Albanien. Denn am Dienstag wird die Italien-Rundfahrt in der Heimat fortgesetzt. Von Alberobello nach Lecce sind 189 Kilometer zu absolvieren. Erwartet wird ein klassischer Massensprint, da die einzige Bergwertung des Tages bereits zu Beginn des Rennens ansteht.