Radsport: Mads Pedersen sprintet zum Tagessieg auf der sechsten Etappe von Paris-Nizza. Der Däne gewann den Sprint aus einer kleinen Gruppe heraus, die sich durch eine Tempoverschärfung von Visma – Lease a Bike gebildet hat. Gesamtführender bleibt Matteo Jorgenson. Da dessen Teamkollege Jonas Vingegaard heute nicht mehr antrat, rückt der Deutsche Florian Lipowitz auf Rang zwei nach vorn.



An den vergangenen Tagen hat er viel gearbeitet, heute darf er selbst jubeln: Mads Pedersen (Lidl – Trek) hat die sechste Etappe von Paris-Nizza für sich entschieden. Der Däne gewann einen langen und kräftezehrenden Sprint aus einer stark dezimierten Gruppe heraus. Wieder mussten sich die Fahrer schlechten Wetterbedingungen stellen. Trotz des wenig anspruchsvollen Etappenprofils kam es heute zu großen Zeitabständen und vielen enttäuschten Gesichtern, weil das Team Visma – Lease a Bike plötzlich das Tempo anzog und zahlreiche Fahrer abhängen konnte. In der Gesamtwertung zum Beispiel fällt Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) mit einem Rückstand von über acht Minuten weit zurück. Auch die beiden UAE-Kapitäne Joao Almeida und Brandon McNulty büßten Zeit ein. Gar nicht mehr angetreten zur heutigen 209,8 Kilometer langen Etappe von Saint-Julien-en-Saint-Alban nach Berre l’Étang war nach seinem Sturz am gestrigen Tage der zweifache Toursieger Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike).

