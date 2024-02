Radsport: Finn Fisher-Black hat binnen weniger Tage seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Der Neuseeländer gewann die zweite Etappe der Tour of Oman und übernimmt damit auch die Führung in der Gesamtwertung.

Finn Fisher-Black siegt im strömenden Regen

Im vergangenen Jahr durfte sich Finn Fisher-Black (UAE) lediglich über einen Saisonsieg freuen. In seiner gesamten Karriere standen zu Saisonbeginn zwei Erfolge zu Buche. Nun kann er allein in der noch jungen Saison 2024 schon auf zwei Siege zurückblicken. Nachdem der 22-Jährige vor wenigen Tagen die Muscat Classic für sich entscheiden konnte, gewann er nun auch die zweite Etappe der Tour of Oman. Im strömenden Regen ließ er erneut Luke Lamperti (Soudal – Quick-Step) hinter sich. Seine Teamkollegen Diego Ulissi (UAE) und Adam Yates (UAE) sorgen mit den Plätzen drei und sechs für ein hervorragendes Teamresultat. Damit übernimmt Finn Fisher-Black auch die Führung in der Gesamtwertung. Deutschlands Ben Zwiehoff (Bora – hangrohe) schiebt sich auf Rang acht. Am Mittwoch fällt bei der Tour of Oman die Entscheidung, wenn die Etappe auf dem Green Mountain endet.