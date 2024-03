Busch & Müller Ixxi im Test: Wir haben das kleine und leichte Akku-LED-Rücklicht vom deutschen Hersteller sehr ausführlich getestet. Hier zeigen wir dir, wie das Ixxi abgeschnitten hat.

Das StVZO-konforme Rücklicht von Busch und Müller fällt gleich durch seine kleine und kompakte Form auf. Es besteht aus einem festen Kern, der komplett aus rotem Kunststoff besteht und einer Gummihülle, die den Kern von oben und unten umschließt. So kann das Rücklicht zum Aufladen entnommen werden und ei Halterung kann an der Sattelstütze bleiben. Die Ixxi besticht auch durch seine Einfachheit; die Bremslichtfunktion ist bei diesem Akku-Rücklicht nicht vorhanden, ist aber beim Schwestermodell Brixxi von Busch und Müller verbaut.

Daten & Fakten

Gewicht mit Halterung 33,85 Gramm Leuchtdauer Max. 15 Stunden Seiten-Sichtbarkeit 320 Grad StVZO zugelassen Ja Bremslicht Nein Ladezeit 5 Stunden Preis UVP 26,90 Euro

Unser Testeindruck zur Busch & Müller Ixxi

Verpackung und Montage

Die Verpackung der Ixxi hat uns mit am besten gefallen im kompletten Testfeld. Die Ixxi kommt in einer kleinen Karton-Schachtel, in die man das Rücklicht auch sehr einfach wieder zurück packen kann. Sehr lobenswert! Die Montage an der Sattelstütze gestaltet sich sehr einfach. Die komplette Rückseite der Halterung besteht aus einem abgerundeten Gummi, sodass sich die Lampe leicht an viele Sattelstützen anpassen lässt. Die Gummihalterung sorgt für guten halt, einziger Kritikpunkt könnte sein, dass es nur zwei mögliche Abstufungen beim Gummi-Spannband gibt.

Bedienung und Akku-Laufzeit

Die Bedienung der Busch & Müller Ixxi ist mit nur einem Modus sehr simpel: Mit dem großen Druckknopf an der Oberseite der Lampe wird sie ein- und wieder ausgeschaltet. Und das war es schon – Wirklich sehr einfach! Unten an der Vorderseite ist noch eine kleine Indikator-LED angebracht, die den Akkustand anzeigt. Leuchtet die LED dauerhaft grün, so ist der Akkustand in Ordnung, erlischt die grüne LED sollte der Akku wieder aufgeladen werden. Die Akku-Laufzeit von 15 Stunden ist sehr hoch und das Maximum in unserer Testserie beim Dauerlicht-Modus. Mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel dauert ein Ladevorgang circa 5 Stunden.

Mit einem Gewicht samt Halterung von 33,85 Gramm ist die Busch & Müller Ixxi noch schön leicht. Die Seiten-Sichtbarkeit von 320 Grad bietet zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. Die hochwertige Verarbeitung „Made in Germany“ gibt es zu einem fairen Preis von 26,90 Euro.

WEB: bumm.de