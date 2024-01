BBB Signal Brake im Test: Das Akku-Rücklicht kann mit Bremslicht, vielen verschiedenen Modi und seiner individuellen Anpassungsmöglichkeiten aufwarten. Wir haben das Rennrad Rücklicht genauer unter die Lupe genommen und zeigen dir hier unsere Eindrücke.

Das sehr helle Akku-Rücklicht Signal Brake BLS-167 von BBB weckt gleich beim auspacken unsere Neugierde. Als einziges Rücklicht in unserem Test befindet sich hier der On-/Off-Knopf an der Rückseite der Lampe, das heißt, dass man den Knopf praktisch indirekt betätigt, indem man die Lampe unten leicht gegen die Sattelstütze drückt. Nach kurzer Gewöhnungszeit ist das ein absolutes Plus, da man dann während der Fahrt, nicht genau einen kleinen Knopf treffen muss, sondern einfach die Lampe unten gegen die Sattelstütze drücken kann.

Zudem kann man bei der Signal Brake BLS-167 zwischen fünf verschiedenen Modi wählen: Dauerlicht (20 Lumen), Blitzlicht (3 Lumen), Tagesblitz (50 Lumen) und Ständiger Blitz (10+20 Lumen) und zusätzlich im Automatischen Modus auch nur das Bremslicht aktivieren. Die Bremslichtfunktion bietet weitere Sicherheit im Straßenverkehr; so leuchtet die Lampe bei einem Bremsvorgang automatisch für 2,5 Sekunden mit 50 Lumen auf.

Ein weiteres Feature dieser Lampe ist der Parkmodus: Die Lampe erkennt, wenn das Rad länger als eine Miete anhält und leuchtet dann noch mit 2 Lumen weiter. Nach drei Minuten Standzeit geht die Lampen den Standby-Modus. Fährt man dann wieder los, leuchtet die Lampe wieder im vorher gewählten Modus. Nach einer Stunde im Stand-Modus schaltet sich die Lampe automatisch aus.

Die BBB Signal Brake bietet auch die Möglichkeit die Helligkeit in Lumen manuell einzustellen. Man wählt dazu den gewünschten Modus aus, drückt den On-Off-Knopf länger als drei Sekunden und lässt dann bei der gewünschten Helligkeit aus. So kann man die doch sehr helle Lampe auch etwas weniger hell einstellen.

Daten & Fakten

Gewicht mit Halterung 28,3 Gramm Leuchtdauer Max. 20 Stunden Leuchtdauer Min. 2,5 Stunden Seiten-Sichtbarkeit 180 Grad StVZO zugelassen Nein Bremslicht Ja Lumen 20 Normal / 50 im Flash-Mode Ladezeit 1:45 Stunden Preis UVP 42,95 Euro

Unser Testeindruck zur BBB Signal Brake BLS-167

Verpackung und Montage

Die komplett plastikfreie Verpackung der BBB Signal Brake gefällt uns gut, man kann die Lampe aber leider nicht mehr zum Aufbewahren in die Verpackung zurück packen. Die Montage mit dem mitgelieferten Gummiband ist sehr einfach und intuitiv. Durch den Gummischutz oben und dem Gummiknopf unten ist die Lampe sehr stabil an der Sattelstütze dran. Gefallen haben uns die vielen Löcher am Gummiband, damit kann die Lampe an alle Sattelstützen gut angepasst werden.

Bedienung und Akku-Laufzeit

Wie bereits erwähnt ist die Bedienung durch den Knopf an der Rückseite gut gelöst und hebt sich von den anderen Rückleuchten im Test ab. Nach kurzer Eingewöhnung sehen wir das als absoluten Vorteil an. Die vielen verschiedenen Modi und die individuelle Anpassung der einzelnen Stufen bringen viele Möglichkeiten mit sich, so ist die Bedienung nicht ganz so einfach, wie bei simpleren Lampen mit nur einem Modus. Da es aber auch nur einen Knopf gibt und der Parkmodus auch Vorteile bietet, ist auch die BBB Signal Brake nach kurzer Zeit sehr einfach zu bedienen.

Im normalen Dauermodus hat die Rückleuchte bei 20 Lumen eine Akku-Laufzeit von circa 2:30 Stunden. Im Blitzlicht-Modus gibt der Hersteller die Akku-Laufzeit mit bis zu 40 Stunden an. Je nach individueller Anpassung wird auch die Akku-Laufzeit variieren. Die Ladezeit beläuft sich mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel auf 1:45 Stunden. Eine kleine LED oben an der Lampe dient als Akkustandsanzeige; fällt die Akkuladung unter 30% blinkt diese LED, unter 5% leuchtet sie dauerhaft.

Mit 28,3 Gramm wiegt die BBB Signal Brake nicht viel für ihre Größe. Die Seiten-Sichtbarkeit ist mit 180 Grad völlig in Ordnung. Leider ist die Signal Brake durch den Blitzlicht-Modus nicht StVZO-zertifziert, aber kann ja auch durchgehend im Dauerlichtmodus eingesetzt werden und sorgt so auf jeden Fall für mehr Sicherheit auf dem Fahrrad.

WEB: bbbcycling.com