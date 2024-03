BBB Spark 2.0 im Test: Wir haben das leichte und kompakte LED-Rücklicht von BBB genauer unter die Lupe genommen. Unseren Testeindruck zeigen wir dir hier.

Gleich auf dem ersten Blick fällt beim BBB Spark 2.0 die sehr kleine und kompakte Form auf. Auch das sehr geringe Gewicht von unter 23 Gramm spricht für eine einfache Handhabung, wobei das Rücklicht durchaus hochwertig verarbeitet ist. Durch die vier verschiedenen Modi mit Blitzmodus kann die Rückleuchte vielseitig genutzt werden, aber ist leider nicht mehr StVZO-konform. Der Memory-Modus schafft zusätzlichen Komfort bei Stopps oder häufiger Verwendung; ein Bremslicht ist nicht integriert.

Daten & Fakten

Gewicht mit Halterung 22,40 Gramm Leuchtdauer Max. 10 Stunden Leuchtdauer Min. 3 Stunden Seiten-Sichtbarkeit 180 Grad Leuchtkraft Max. 20 Lumen StVZO zugelassen Nein Bremslicht Nein Ladezeit 1:45 Stunden Preis UVP 24,95 Euro

Unser Testeindruck zur BBB Spark 2.0

Verpackung und Montage

Die BBB Spark 2.0 kommt in einer komplett plastikfreien Verpackung aus Karton; wir finden sie nur etwas groß dimensioniert für die kleine Lampe. Die Montage des Rücklichts war sehr einfach und intuitiv. Mit dem mitgelieferten Gummiband kann das Rücklicht in mehreren Stufen gut an jede Sattelstütze angepasst werden. Auch an der Rückseite der Spark 2.0 ist ein Gummipad angebracht, um die Sattelstütze vor Kratzern zu schützen und den Halt noch fester zu gestalten.

Bedienung und Akku-Laufzeit

Mit einem On-/Off-Button ist die BBB Spark 2.0 sehr einfach und intuitiv zu bedienen; Mit einem längeren Druck auf den Knopf schaltet man das Rücklicht ein und dann auch wieder aus. Mit einem kurzen Druck kann man zwischen den vier verschiedenen Modi wechseln. Man kann neben den beiden normalen Modi Hoch (10 Lumen) und Tief (3 Lumen) auch noch die Modi Blitzlicht (3 Lumen) und Tagesblitzlicht (20 Lumen) wechseln. Ein Vorteil der BBB Spart 2.0 ist der Memory-Modus, bei dem sich die Lampe nach dem ausschalten als erstes wieder in den Modus schaltet, in dem sie ausgeschaltet wurde.

Die Akku-Laufzeit variiert dann je nach gewähltem Modi, von drei Stunden im Dauerlicht-Modus Hoch bis zu 28 Stunden im Blitzlicht-Modus. Eine Indikator-LED leuchtet dauerhaft, wenn der Akkustand unter 30 Prozent fällt. Das LED-Rücklicht ist mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel nach 1:45 Stunden wieder vollständig geladen. Beim Laden leuchtet die Indikator-LED wieder auf und erlischt dann, wenn der Akkustand bei 100 Prozent ist.

Die BBB Spark 2.0 ist mit 22,4 Gramm eine der leichtesten LED-Rücklichter und mit ihrer kompakten Form sehr klein. Die Seiten-Sichtbarkeit ist mit 180 Grad im normalen Bereich unseres Testfeldes. Bei einem fairen Preis von 24,95 Euro bekommt man ein hochwertiges Rücklicht, das vor allem durch sein geringes Gewicht und seine kleinen Maße besticht.

