Knog Plus Rear im Test: Wir haben uns das leichte LED-Rücklicht des australischen Herstellers Knog sehr detailliert angeschaut und zeigen dir hier unsere Testeindrücke.

Das StVZO-konforme Rücklicht von Knog setzt besonders auf Leichtigkeit und Einfachheit und kann damit gut punkten. Durch die längliche Form entsteht ein gut sichtbarer Lichtkegel. Wer also ein leichtes, einfaches und günstiges Rücklicht sucht, scheint hier an der richtigen Stelle zu sein. Wie sich das Knog Plus Rear Rücklicht in unserem Test geschlagen hat, zeigen wir dir jetzt.

Daten & Fakten

Gewicht mit Halterung 21,25 Gramm Leuchtdauer Max. 3,5 Stunden Leuchtdauer Min. 2 Stunden Seiten-Sichtbarkeit 180 Grad Leuchtkraft Max. 20 Lumen StVZO zugelassen Ja Bremslicht Nein Ladezeit 2-3 Stunden Preis UVP 19,99 Euro

Unser Testeindruck zur Knog Plus Rear

Verpackung und Montage

Genau wie das Rücklicht selbst, ist auch die Verpackung sehr leicht und klein und besteht komplett aus recyceltem Karton – volle Punktzahl dafür! Die Montage ist mit dem Gummiring sehr einfach und intuitiv, zusätzlich zur Montage an der Sattelstütze kann das Knog Plus Rear Rücklicht auch die Kleidung, den Helm oder den Rucksack geklippt werden. Durch den einen Gummiring hält die Rückleuchte fest an der Sattelstüzue, jedoch ist keine genauere Einstellung möglich, da es keine Abstufungen gibt, wie bei anderen Lampen in unserem Test. Auch ein Gummipad zur besseren Montage an der Sattelstütze ist nicht vorhanden. Sehr durchdacht finden wir, dass die Lampe magnetisch von der Halterung gelöst werden kann, so muss sie nach dem aufladen nicht wieder neu montiert werden.

Bedienung und Akku-Laufzeit

Bei der StVZO-konformen Version der Knog Plus Rear gibt es zwei Modi: High (20 Lumen) und Low (11 Lumen). Die Bedienung ist mit dem einzigen On-/Off-Knopf sehr einfach, wobei der leichtgängige Druckknopf doch etwas klein ausfällt. Im High-Modus beträgt die Akku-Laufzeit zwei Stunden und im Low-Modus bis zu 3:30 Stunden. Dies ist fürs tägliche Pendeln durchaus ausreichend, kann aber bei längeren Touren zu wenig sein. Eine Besonderheit zeigt sich beim Aufladen des Akkus: Die Knog Plus Rear passt direkt in einen USB-Port und kann so aufgeladen werden. Ein zusätzliches Kabel ist also hierbei nicht nötig, also perfekt um dazwischen kurz Zuhause oder im Büro geladen zu werden.

Mit 21,25 Gramm samt Halterung ist die Knog Plus Rear das leichteste Rücklicht in unserer Testreihe. Die Seiten-Sichtbarkeit ist mit 180 Grad in Ordnung. Der Preis ist mit 19,99 Euro absolut gerechtfertigt und macht das Rücklicht noch attraktiver. Durch die verschiedenen Montage-Möglichkeiten und die einfache, direkte Lademöglichkeit finden wir das Rücklicht perfekt fürs pendeln und kurze Rad-Touren.

WEB: knog.com