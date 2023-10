Sigma Blaze im Test: Das LED-Rücklicht von Sigma ist mit Bremslicht und Auto-Sensorlicht ausgestattet und kann mit einem fairen Preis überzeugen. Wie sich das Rücklicht in unserem ausführlichen Test geschlagen hat, erfährst du hier.

Mit dem Blaze bietet Sigma ein sehr StVZO-konformes LED-Rücklicht an, dass uns auf vielen Ebenen überzeugen konnte. Mit 26 Gramm samt Halterung ist es noch schön leicht und nimmt auch nur wenig Platz an der Sattelstange ein. Besonders erwähnenswert sind beim Sigma Blaze die zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie das Bremslicht und das Auto-Sensorlicht. Mit einem Klick auf dem On/Off-Button wird der Tag-Auto Modus aktiviert; dabei erkennt der integrierte Helligkeitssensor das Umgebungslicht und das Rücklicht schaltet sich automatisch ein und aus. Das Verzögerungslicht beim Bremsen ist dabei immer aktiv – so spart man viel Akku und man muss sich keine Gedanken machen, wenn man in einem Tunnel oder dunkleren Walweg einfährt. Mit einem zweiten Klick auf dem Button wechselt man in den Nacht-Modus und die größeren LEDs leuchten dauerhaft. Wird ein Bremsvorgang erkannt, leuchten dann auch die beiden unteren LEDs für circa 3 Sekunden hell auf.

Daten & Fakten

Gewicht mit Halterung 26,05 Gramm Leuchtdauer Max. 7 Stunden Leuchtdauer Min. 7 Stunden Sichtweite 500 Meter Seiten-Sichtbarkeit 240 Grad StVZO zugelassen Ja Bremslicht Ja Ladezeit 3 Stunden Preis UVP 29,95 Euro

Unser Testeindruck zur Sigma Blaze

Verpackung und Montage

Die Sigma Blaze kommt in einer komplett plastikfreien Verpackung aus Karton und Papier – lobenswert! Das LED-Rücklicht kann leicht ausgepackt werden und bei Bedarf auch wieder in die doch etwas große Originalverpackung zurück gepackt werden. Neben dem Rücklicht werden ein Micro-USB-Kabel zum Aufladen und die Silikon-Halterung zur Montage mitgeliefert. Mit dem beigelegten Silikonband lässt sich das Rücklicht einfach, sicher und werkzeugfrei an allen gängigen Sattelstützen befestigen und auch leicht wieder abgenommen werden. Durch die verschiedenen Abstufungen des Silikonsbandes ist eine einfache Anpassung an verschiedene Sattelstützen bequem möglich. Allgemein wirkt das Silikonband sehr robust und die Lampe sitzt fest und sicher an Ort und Stelle.

Bedienung und Akku-Laufzeit

Die Bedienung der Sigma Blaze ist sehr intuitiv, da es nur einen On/Off-Button gibt, der gut sichtbar in rot gekennzeichnet ist. Dieser hat die perfekte Größe und kann auch während der Fahrt leicht bedient werden. Wie eingangs bereits erwähnt, kann sehr leicht zwischen den beiden Modi hin und her gewechselt werden. Bei beiden Varianten ist die Sichtweite mit bis zu 500 Metern angegeben, das Bremslicht soll sogar aus bis zu 1.500 Metern noch sichtbar sein. Mit einer Akkuladung kann das LED-Rücklicht circa 7 Stunden betrieben werden, was für eine Tagestour sehr ausreichend ist. An der Seite befindet sich eine kleine Kontrolllampe, die blau aufleuchtet, wenn der Akkustand unter 30 Prozent fällt. So kann man frühzeitig reagieren und das Rücklicht wieder aufladen. Der Ladevorgang mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel beträgt circa 3 Stunden. Während des Aufladens leuchtet die Akku-Kontrolllampe gelb; und sie erlischt wenn der Akku wieder vollständig geladen ist. Zum Aufladen muss die Sigma Blaze aber komplett von der Sattelstütze abmontiert werden.

Die Sigma Blaze ist durch die längliche Form und die mehreren LED´s durch das Bremslicht etwas größer als zum Beispiel die Sigma Infinity, aber trotzdem noch sehr kompakt und mit 26 Gramm auch noch schön leicht. Die Seiten-Sichtbarkeit ist ein weiteres wichtiges Kriterium bei einem Rücklicht und da kann die Blaze mit 240 Grad noch zusätzliche Sicherheit bieten. Und mit dem Preis von 29,95 Euro UVP hat uns die Sigma Blaze wirklich überzeugt.

WEB: sigmasports.com