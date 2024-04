NG Sports Smartphone Mount Waterproof im Test: NG Sports aus Fürth bieten smarte Parts rund um das Fahrrad an. Neben der simplen Silikonhalterung, die wir ebenfalls getestet haben, bieten sie auch eine Halterung mit wasserdichtem Case an.

Produkte aus dem Hause NG Sports kommen mit einer minimalistischen und nachhaltigen Verpackung aus. Auch eine Bedienungsanleitung gibt es bei dieser Halterung nicht. Die braucht es aber auch nicht, denn die Halterung ist schnell und ohne Werkzeug montiert. Es muss lediglich die Schraubverbindung an der Kunststoffschelle gelöst werden und an der gewünschten Stelle am Lenker angebracht werden. Sollte der Lenkerdurchmesser zu dünn sein, sind 2 einlege Gummis im Lieferumfang enthalten. Grundsätzlich ist die Schelle für Lenkerdurchmesser von 19.2 bis 35mm ausgelegt. Für die fertige Montage muss dann nur noch das Case auf die Blitzschuhähnliche Verbindung aufgeschoben werden.

Fummelige Angelegenheit

So einfach und unkompliziert die Montage der Halterung ist, beim Einlegen des Smartphone in das Case ist es etwas umständlicher. Zunächst muss das Smartphone auf eine Einlegeplatte aufgelegt werden und mit 2 Schaumstoffpolster an der Ober- und Unterseite eingebettet werden. Anschließend wird das Ensemble in die wasserdichte Hülle eingeschoben. Dieser Schritt ist leider etwas fummelig, denn es muss darauf geachtet werden, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Unser Testgerät konnten wir samt Schutzhülle einlegen. Abschließend wird die Hülle, die für Smartphones bis 6,1 Zoll Größe ausgelegt ist, per Klettverschluss verschlossen.

Daten NG Sports Smartphone Mount Waterproof

Material Kunststoff Montage Kein Werkzeug notwendig Stabilität Fest und sicher Gewicht 74g Preis UVP 32,99 Euro

Seitliche Tasten lassen sich nicht gut bedienen

Die gut verarbeitete Hülle macht auf unserer schön Wettertestfahrt eine gute Figur. Die Halterung trotzte jeder Erschütterung und hielt das Gerät sicher in der Hülle. In Puncto Handling müssen aber Abstriche in Kauf genommen werden. Zum einen lassen sich die seitlichen Tasten am Smartphone nur schwer bedienen, zum anderen ist das ein und auslegen des Gerätes in die Hülle zeitintensiv. Gut funktioniert hingegen das Ausrichten der Halterung, die durch Lockern der Schellenschraube um 90° gedreht werden kann. Auch der Touchscreen lässt sich in der Hülle gut bedienen und reagiert wie gewohnt. Unserem Gießkannentest hat die wasserdichte Hülle ebenfalls getrotzt, in das Hülleninnere ist keine Feuchtigkeit eingedrungen.

