SKS COMPIT im Test: SKS ist einer der führenden Hersteller für Fahrradzubehör, die seit mehr als 100 Jahren auf „Made in Germany“ setzen. Mit COMPIT präsentieren sie ein Baukastensystem das höchste Flexibilität bietet.

Hinter dem Begriff COMPIT verbirgt sich grundsätzlich der von SKS entwickelte Bajonett-Verschluss, mit dem sich das Smartphone an der entsprechenden Halterung befestigen lässt. Doch SKS denkt weiter und bietet Möglichkeiten die Halterung aufzurüsten. Ob Licht, Action-Cam, Powerbank oder Flaschenhalter, das System lässt sich beliebig ergänzen und bietet somit ein hohes Maß an flexiblen Lösungen. In unserem Test haben wir uns die SMARTBAG in Kombination mit der +COM/Charger Powerbank angeschaut.

Blick in die Bedienungsanleitung notwendig

Als wir das erste Mal den Packungsinhalt mit seinen 45 Einzelteilen zu Gesicht bekamen, erinnerte das schon stark an Lego-Sets aus der Kindheit. Und nur ein Blick in die sehr gut geschriebene Bedienungsanleitung verschafft einen Überblick über die verschiedensten Montagemöglichkeiten und die dafür benötigten Teile. Egal für welche Möglichkeit man sich entscheidet, für die Montage wird Werkzeug benötigt. Im Lieferumfang ist hierfür ein 3mm Sechskant und 20er Torx Schlüssel enthalten, der zusätzlich benötigte 2,5mm Sechskant Schlüssel fehlt. Damit der Aufbau genügend Halt am Lenker findet, gibt es unterschiedliche Unterleg-Gummis. Dabei ist die Halterung für Lenker von 22,2mm bis 35mm ausgelegt.

Das Einlegen des Smartphone in die SMARTBAG ist selbsterklärend. Zusätzlich bietet die Tasche Platz für weiteren Kleinkram wie Flickzeug oder ein kleines Portemonnaie. Alternativ lässt sich aber auch der +COM/Charger einlegen und mittels Klettstreifen befestigen. Die Verarbeitung der Tasche ist gelungen und hochwertig, vor äußeren Einflüssen wie Regen schützt zusätzlich der abgedichtete Reisverschluss.

Der +COM/CHARGER hat eine Kapazität von 10.000mAh Stunden, damit lässt sich ein Smartphone ungefähr 4-mal vollständig aufladen. Neben den beiden IP54 abgedichteten USB-Ports (USB-A und USB-C), ermöglicht die Powerbank auch Wireless Charging. Über einen kleinen Display lässt sich zu jeder Zeit der Ladezustand der Powerbank ablesen. Damit die Powerbank mit dem COMPIT System Kompatibel ist, ist sie auf der Ober- und Unterseite mit dem Bajonett-Verschlusssystem ausgestattet.

Daten zum SKS COMPIT+ mit COM/SMARTBAG und Charger

Material Kunststoff, Gummi Montage Flexible Einsatzmöglichkeiten, fest verschraubt Stabilität Stabiler und sicherer Halt in jeder Lage Gewicht Tasche 155g, Charger 253g Preis UVP 89,99 Euro

Laden via Wireless Charging

Ist die Halterung montiert und das Smartphone in die SMARTBAG gepackt, lassen sich beide Einheiten einfach durch den Bajonett-Verschluss verbinden. Der +COM/CHARGER lässt sich wahlweise in der Tasche verstauen oder mittels Bajonett-Verschlusssystem zwischen SMARTBAG und Halterung verbauen. Wird die Powerbank in der Bag verstaut, lässt sich das Smartphone mittels Wireless Charging auch laden. Das hat in unserem Test auch sehr gut funktioniert, jedoch können Erschütterungen den Vorgang unterbrechen. Für Touren über Trails empfiehlt sich von daher das kabelgebundene Laden.

Mit Blick auf das Handling hat uns die Halterung gut gefallen, das Smartphone lässt sich bequem in der SMARTTBAG platzieren und von außen problemlos bedienen. Die Bag ist ebenfalls flexibel genug aufgebaut, um die seitlichen Knöpfe zu betätigen. Lediglich das Fingerabdruck-Fenster konnte für unser Testgerät nicht passend ausgerichtet werden. Einen Wechsel vom Hoch- in das Querformat lässt sich mittels Verschlussmechanismus bewerkstelligen. In Sachen Stabilität gibt es keine Kritikpunkte, wenn die Halterung ordentlich installiert ist, sitzt sie bombenfest.



WEB: sks-germany.com