Triban Smartphone-Halterung Metall im Test: Decathlons Hausmarke Triban setzt bei ihrer Smartphone-Halterung komplett auf Aluminium. Bringt dies einen Vorteil gegenüber Halterungen aus Kunststoff? Unser Test verräts.

Auf den ersten Blick macht die Triban Smartphone-Halterung einen sehr hochwertigen Eindruck. Alles ist sauber verarbeitet und die Mechanik funktioniert wie geschmiert. Der Verpackungsinhalt bringt neben dem Adapter und dem Halter diverse Kleinteile und zwei Sechskantschlüssel zum Vorschein. Die beigefügte Bedienungsanleitung klärt unkompliziert auf, was es mit den ganzen Teilen auf sich hat und wie die Halterung zu montieren ist. Etwas Bastelarbeitet wird ebenfalls verlangt, die Halterung muss noch mit kleinen Schaumstoffpads beklebt werden. Keine Sorge, falls sich einer mal lösen sollte, es sind zwei Ersatzpads dabei.

Erst justieren, dann festmontieren

Für die Montage muss zunächst die gewünschte Stelle und der entsprechende Adapterring gefunden werden. Danach wir das Ganze mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel angezogen. Im zweiten Schritt, wird dann die Halterung aufgeschraubt. Leider wird für diese Schraube eine andere Schlüsselweite benötigt, weshalb ein weiterer Sechskantschlüssel im Lieferumgang ist. Wenn alles fest angebracht ist, kann das Smartphone mittels Drehknopfsystem eingeklemmt werden.

Vorsicht bei Lenker, deren Durchmesser sich zu den Griffen hin verjüngt. Wer nach der Montage den Neigungswinkel ändern möchte, läuft Gefahr, dass sich die Halterung Richtung Verjüngung verschiebt und folglich keinen Halt mehr hat.

Daten zur Triban Smartphone-Halterung Metall

Material Aluminium Montage Montage und Ausrichtung nur mittels Werkzeug möglich Stabilität Sehr solide und stabil Gewicht 98g Preis UVP 18,99 Euro

Sehr starre Halterung

Im Laufe unserer Testphase konnten wir einige positive und negative Aspekte im Vergleich zu anderen Halterungen sammeln. Zunächst sei aber erwähnt, dass die Halterung ihre grundsätzliche Aufgabe sehr gut erfüllt und das Smartphone auf jedem Terrain sicher an Ort und Stelle hält. Was uns auch sehr gut gefallen hat, der Display wird an keiner Stelle durch die Halterung verdeckt. Auch die Bedienknöpfe an der Seite wurden, zumindest bei unserem Testmodell nicht verdeckt. Das Einklemmen des Gerät mittels Drehknopf ist unkompliziert, wenngleich es etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dafür muss am Smartphone aber keine spezielle Hülle oder Adapter angebracht werden.

Auf der negativen Seite sei zu erwähnen, dass die Halterung sehr starr ist. Das mag auf den ersten Blick gut sein, jedoch währe besonders auf holprigen Wegen eine dämpfende Eigenschaft wünschenswert. Ein weiterer Aspekt ist die Flexibilität. Die Halterung lässt sich nur am Lenker installieren. Ist sie einmal montiert, lässt sie sich nur mittels Werkzeug neu ausrichten. Auch das Drehen von Hoch- in Querformat lässt sich nur mittels Lösen der Schrauben bewerkstelligen.

WEB: decathlon.de