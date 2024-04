NC-17 CONNECT 3D Universal Halter im Test: Als deutscher Handwerksbetrieb stellt NC-17 seit über 30 Jahren hochwertige Fahrradteile her. Mit Ihrer CONNECT Reihe versuchen Sie das optimale und sichere Mitführen von Smartphones am Fahrrad zu optimieren.

Der 3D Universal Halter wurde im Vergleich zum 3D One-Click Mount Halterung nicht nur für den Einsatz im leichten Gelände, sondern auch für anspruchsvolle Mountainbike Touren konzipiert. Dabei liegt der Fokus auf einem kompakten Design, Stabilität und geringem Gewicht. Vor dem Kauf solltet ihr euch für eine der drei Befestigungsmöglichkeiten Gedanken machen, denn die Halterung gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen für den Lenker und zusätzlich für die Ahead-Kappe. In unserem Test haben wir uns die klassische Lenkermontage angeschaut.

NC-17 CONNECT 3D – Stufenweise Fixierung

Die Montage der NC-17 CONNECT 3D Halterung ist simpel, selbsterklärend und benötigt kein Werkzeug. Im ersten Schritt wird die Halterung mit einem der drei mitgelieferten Softpads befestigt. Anschließend wird der Adapter in die Kugelpfanne eingeschraubt. Damit das Smartphone in die Halterung passt, sind 3 verschiedene Spacer aus Moosgummi im Lieferumgang enthalten. Der entsprechende Spacer muss eingeklebt werden, bevor das Smartphone in die Halterung eingelegt werden kann. Zur Fixierung muss die Drehvorrichtung der Arretierung betätigt werden. Diese fährt stufenweise ein und muss am Ende das Smartphone an jeder Ecke greifen. Grundsätzlich lassen sich in die Halterung Smartphones inklusive Hülle mit bis zu 12,5mm Dicke einsetzen.

Daten zur NC-17 CONNECT 3D Universal Halterung

Material Kunststoff, Gummi Montage Einfach, schnell, werkzeugfrei Stabilität Stabiler und sicherer Halt auf anspruchsvollen Trails Gewicht 63g Preis UVP 19,98 Euro

Schnelle Entnahme des Smartphone

Unsere Singletrail Testtour hat die NC-17 CONNECT 3D Universal Halterung standgehalten. Das Smartphone wurde dabei die gesamte Zeit fest und sicher am Lenker gehalten. Gut hat uns auch gefallen, dass die Fixierung nur minimal den Display an den Ecken verdeckt. Auch die Bedienelemente an der Seite waren frei zugänglich. Das Ausrichten der Halterung lässt sich durch das Lösen der Befestigungsschraube einfach bewerkstelligen, dabei lässt sich die Halterung um 360 Grad drehen. Die Entnahme des Smartphone ist ebenfalls positiv zu erwähnen, da die Greifarme nach dem Betätigen der Entriegelungsschalter aufspringen und das Gerät direkt entnommen werden kann.



