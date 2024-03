Fidlock VACUUM System im Test: Mit über 400 Patenten beweist Fidlock wahren Erfindergeist. Dabei haben sich die Hannoveraner in der Radbranche einen Namen mit ihrem magnetischen Flaschenhalter-System gemacht. Für die Smartphone-Halterung wird neben der Magnetkraft auch auf Vakuumkraft gesetzt. Wie gut das funktioniert, zeigt unser Test.

Das VACUUM System besteht im Wesentlichen aus einer Befestigungseinheit der sogenannten Base und einer speziellen Smartphonehülle oder einem universellen Klebe-Patch. Für die Base bietet Fidlock die verschiedensten Befestigungsmöglichkeiten vom Kinderwagen bis hin zum Selfiestick an. In unserem Test haben wir die handlebar base flex Halterung in Kombination mit dem universal Klebe-Patch getestet.

Einfach einschnappen lassen

Die base flex Halterung ist für die Montage am Lenker oder dünnen Vorbauten bis 40cm Durchmesser gedacht. Die Montage ist selbsterklärend und schnell umgesetzt. Dazu muss die Halterung an der gewünschten Stelle angebracht und mittels Einstellrad fixiert werden. Ein fest integriertes Gummi an der Unterseite sorgt für den nötigen Grip und schützt den Lenker vor Kratzern.

Für die Montage des uni phone patch ist uns ein Fehler unterlaufen. Da die zuvor gereinigte Smartphonehülle noch nicht richtig trocken war, haftete der 3M Klebepunkt nicht richtig und ist verrutscht. Leider konnte die Korrektur nicht zerstörungsfrei durchgeführt werden, sodass am Ende zwar der Patch fest installiert werden konnte, doch optisch sah das Ergebnis nicht gut aus. Von daher wäre es grundsätzlich gut, wenn die Folie bereits ab Werk auf dem Patch aufgebracht wäre. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass der phone patch nicht auf strukturierten Oberflächen und Hüllen aus Silikon oder Leder angebracht werden kann.

Snap to connect – heißt es dann beim Verbinden von Base und Smartphone. Dafür muss lediglich das Smartphone auf die Base aufgelegt werden, das Einschnappen erledigt die Kombination aus Saugnapfelement und Magneten von selbst.

Daten zur Fidlock VACUUM Smartphone-Halterung

Material Kunststoff, Gummi Montage Einfach, schnell, werkzeugfrei Stabilität Sehr gut Gewicht 50g Preis UVP Base 29,99€, Patch 14,99€

Super Handling

In unserem Praxistest hat das VACUUM System nur positive Eindrücke hinterlassen. Angefangen von dem sicheren und festen Halt auf allen Untergründen inklusive ruppigen Abfahrten, bis hin zum Handling. Denn das Verbinden und Trennen des Smartphone ist schnell und unkompliziert. Für das Trennen muss lediglich der Entriegelungsring runter gedrückt werden, damit der Saugnapf Luft ziehen kann. Auch die dezente Optik des System gefällt uns, dadurch wird auch die Sicht auf den Display nicht durch Haltelemente, die es bei vielen Mitbewerberlösungen gibt, beeinträchtigt. Übrigens lässt sich das System im verbundenen Zustand um 360° drehen.

WEB: fidlock.com