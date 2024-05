Verlosung: Der deutsche Hersteller Abus steht schon seit Langem für Qualität und Innovation im Bereich der Fahrradsicherheit. Dazu zählen unter anderem auch die Abus Helme, welche über die verschiedensten Disziplinen hinweg von den international erfolgreichsten Athleten getragen werden. Mit dem Abus Cliffhanger und dem Abus Hidrop hat man zwei moderne Helm-Optionen für alle Biker, die gerne bergab Gas geben, im Programm. Wir verlosen zusammen mit Abus wahlweise einen aus drei Cliffhanger Mips oder einen von zwei Abus Highdrop Helmen.

Mit dem Abus Cliffhanger ein Premium Halbschalen-Modell entwickelt, das sich speziell an anspruchsvolle Enduro-Fahrer richtet. In enger Zusammenarbeit mit Branchenlegenden wie Freeride-Ikone Richie Schley entstand ein Helm, der nicht nur höchsten Sicherheitsansprüchen genügt, sondern auch in Sachen Komfort und Design neue Maßstäbe setzt.

Vor etwa drei Jahren begann das Entwicklerteam von Abus die Herausforderung, einen würdigen Nachfolger für das erfolgreiche Performance-Modell Montrailer zu schaffen. Der Cliffhanger sollte nicht nur Enduro-Fahrer und Singletrail-Enthusiasten ansprechen, sondern auch den hohen Standards des eigenen Gravity-Teams gerecht werden. Das Ergebnis ist ein Helm, der durch seine Leichtigkeit und Robustheit besticht und zugleich ein Plus an Sicherheit bietet.

Die Sicherheit der Fahrer hat bei Abus stets oberste Priorität. Daher wurde die Schale des Cliffhangers im Bereich des Hinterkopfs im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich verlängert, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Die bewährte Strukturverstärkung Acti-Cage im EPS-Kern sorgt zusätzlich für Stabilität und Sicherheit.

Ein Helm muss nicht nur sicher, sondern auch bequem sein, besonders bei rasanten Abfahrten. Hier punktet der Cliffhanger mit einem Kunstoff-Vollring, der den Kopf umschließt und mit dem Zoom-Ace-System individuell angepasst werden kann. Ein praktisches Feature ist das PonytailOutlet, eine Aussparung zwischen Verstellsystem und Helmunterkante, die Platz für lange Haare oder einen Zopf bietet. Der Kinnriemen kann mittels des neuentwickelten TriVider-Systems individuell angepasst und dank des Fidlock-Verschlusssystems praktisch und schnell verschlossen werden.

Für eine optimale Belüftung sorgen acht Lufteinlässe an der Vorderseite und sechs Luftauslässe an der Rückseite des Helms. Das höhenverstellbare Visier bietet nicht nur Schutz vor Sonne und Regen, sondern schafft auch Platz für eine Goggle, wenn es bergab geht. Zusätzlich ist das bekannte MIPS-System in sechs Farbvarianten integriert.

Der Abus Cliffhanger ist in den Größen S, M und L erhältlich und erfüllt die Zertifizierung nach DIN EN 1078. Mit einem Gewicht von nur 360 g (S), 380 g (M) bzw. 410 g (L) – bzw. 30 g mehr bei MIPS-Modellen – ist er ein Leichtgewicht unter den Enduro-Helmen. Die Farbauswahl reicht von klassischem Schwarz und Grau bis hin zu trendigen Farben wie Iced Mint und Wildberry Red.

Abus Hidrop

Für jeden, auf der Suche nach einem Fullface Helm ist und sich so bestensgeschützt in die Downhills stürzen will, bietet Abus mit dem Hidrop eine passende Ergänzung zum Cliffhanger.

Auch der HiDrop ist das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit mit den Teamfahrern und wurde auf den anspruchsvollsten Trails der Welt getestet. Von der Enduro World Series über die Crankworx World Tour bis hin zum Downhill World Cup – dieser Helm hat sich bereits auf den größten Bühnen bewährt. So bietet er zuverlässigen Schutz nach internationalen Standards und erfüllt eine Vielzahl von Sicherheitsnormen, darunter ASTM F1952, ASTM F2032, EN1078, CPSC und AS/NZ. Seine robuste ABS-Außenschale bietet außergewöhnliche Stoßfestigkeit, während der EPS- und EPP-Kern zusätzliche Dämpfung bietet, um bei einem Sturz bestmöglich zu schützen.

Atmungsaktive, einsteckbare Wangenpolster sorgen dafür, dass man auch bei anstrengenden Abfahrten einen kühlen Kopf bewahrt und sich voll auf das Fahrerlebnis konzentrieren kann. Der HiDrop verfügt zudem über einen Break-Away-Visor, der sich im Falle eines Sturzes vom Helm löst, um zu verhindern, dass der Kopf nach hinten geschleudert wird oder das Visier bricht. Dies bietet einen zusätzlichen Schutz für den Nacken und erhöht die Sicherheit auf dem Trail. Das Doppel-D-Ring-Schnallensystem sorgt dafür, dass der Helm sicher und bequem sitzt und sich nicht löst.

Gewinne einen Abus Cliffhanger oder Abus Hidrop Helm

Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten: