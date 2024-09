Verlosung: Das Tenways CGO 600 Pro ist das neueste Highlight im Segment der urbanen E-Bikes. Als Pro-Version des erfolgreichen CGO 600 bringt es eine Vielzahl von neuen Features und Verbesserungen mit, die auf dem Feedback einer engagierten Online-Community basieren. Während es die charakteristische Laufruhe und Ästhetik des Vorgängermodells beibehält, setzt das CGO 600 Pro mit einer Reihe fortschrittlicher Funktionen und einem frischen Design neue Akzente. Wir verlosen eines der Urban E-Bikes auf Velomotion.

Das CGO600 Pro knüpft an den Erfolg seines Vorgängers an und hebt sich durch zahlreiche Innovationen ab. Ein herausnehmbarer 360-Wh-Akku, der perfekt zum Rahmen passt, bietet eine beeindruckende Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Für längere Fahrten kann diese Reichweite durch optionale Powerbanks noch weiter ausgebaut werden. Ein verstellbarer Vorbau ermöglicht es dem Fahrer, den Fahrstil individuell anzupassen, und das neue, integrierte Frontlicht überzeugt mit einem modernen, technologisch fortschrittlichen Design.

Mit einem Gewicht von nur 16 kg gehört das CGO600 Pro zu den leichtesten E-Bikes auf dem Markt, was eine einfache Handhabung und ein herausragendes Fahrerlebnis gewährleistet. Der leise und leistungsstarke 250W-Hinterradnabenmotor arbeitet in perfekter Synergie mit dem extrem reaktionsschnellen magnetischen Drehmomentsensor, der ein natürliches und sanftes Pedalieren ermöglicht. Das Single-Speed-Bike ist zudem mit einem langlebigen Gates Carbon Drive Riemenantrieb ausgestattet, der bis zu 30.000 Kilometer wartungsfreies Fahren ermöglicht.

Das CGO600 Pro setzt auch in puncto Sicherheit und Komfort neue Standards. Die serienmäßig verbauten, pannensicheren 40-mm-Straßenreifen sorgen für optimalen Grip und sicheren Bodenkontakt, während die neuen Aluminium-Schutzbleche zusätzlichen Schutz bieten, ohne das Gesamtgewicht zu erhöhen. Die hydraulischen Tektro-Scheibenbremsen garantieren eine zuverlässige Bremsleistung unter allen Bedingungen, und das kompakte OLED-Display liefert alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Technische Spezifikationen auf einen Blick

Gewicht: 16 kg

Maximale Tragkraft 120 kg

Reichweite: 70-100 km

Batterie: 36V 10Ah mit LG-Zellen

Sensor: Magnetischer Drehmomentsensor

Motor: 250W bürstenloser Nabenmotor mit patentierter Kupplung

Anzeige: Kompaktes OLED-Display

Antrieb: Gates Carbonriemen

Bremsen: Tektro hydraulische Scheibenbremsen

Bereifung: 700*40C CST pannensichere Reifen

Farben: Avocadogrün, Himmelblau, Mitternachtsschwarz, Kieselgrau

Größen: 460mm, 500mm, 540mm, 580mm

Tenways CGO 600 Pro – Das E-Bike für urbane Pendler

Das Tenways CGO600 Pro vereint Stil, Leistung und Innovation in einem Paket und setzt neue Maßstäbe für urbane Mobilität. Es ist die perfekte Wahl für Pendler und Stadtbewohner, die ein zuverlässiges, komfortables und erschwingliches E-Bike suchen. Mit dem CGO600 Pro bringt Tenways ein Fahrrad auf den Markt, das nicht nur die Bedürfnisse der Fahrer erfüllt, sondern diese auch übertrifft.

