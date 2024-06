Radsport: Remco Evenepoel hat das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné für sich entschieden. Im Kampf gegen die Uhr war der Belgier 17 Sekunden schneller als Joshua Tarling aus Großbritannien. Damit übernimmt er auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Evenepoel rast zum Zeitfahrsieg

Er ist bereits in Tour-Form: Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) hat das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné souverän für sich entschieden und damit ein klares Zeichen gesetzt. Der Belgier war auf dem 34,4 Kilometer langen Parcours von Saint-Germain-Laval nach Neulise satte 17 Sekunden schneller als Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) und sogar 39 Sekunden schneller als Primoz Roglic (Bora – hansgrohe). Damit übernimmt Evenepoel nicht nur das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, sondern stellt auch seine Topform unter Beweis. Bis zum Start der Tour de France sind es nur noch dreieinhalb Wochen. Dort bekommt er mit Pogacar und Vingegaard allerdings noch einige namhafte Gegner hinzu. Morgen erwartet die Fahrer beim Critérium du Dauphiné eine leicht hügelige Etappe, auf der sich die starken Sprinter am Ende wohl durchsetzen werden. Die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg fällt erst am Wochenende. Am Freitag, Samstag und Sonntag stehen nämlich die Kletterer im Fokus.