Radsport: Das belgische Team Soudal Quick-Step bleibt auch in der Saison 2024 auf Rang drei in der Weltrangliste. Für das kommende Jahr verstärken sie weiterhin den Kader vor allem für ihren Leader Remco Evenepoel.

Soudal Quick-Step 2024: Evenepoel war (fast) der Beste

Würde ein gewisser Tadej Pogacar nicht existieren, hätte das Team Soudal Quick-Step den wohl besten und spektakulärsten Fahrer in den eigenen Reihen. Remco Evenepoel hat sich in diesem Jahr zum Doppel-Olympiasieger von Paris gekrönt und er wurde Zeitfahr-Weltmeister. Außerdem beendete er seine erste Tour de France auf Rang drei in der Gesamtwertung. Für eine Vielzahl an Erfolgen sorgte Tim Merlier. Satte 16 Siege konnte der Belgier im Jahr 2024 einfahren. Und auch die Nachwuchstalente Paul Magnier, William Lecerf und Luke Lamperti durften bereits jubeln. Mit insgesamt 42 Siegen zählt Soudal – Quick-Step somit erneut zu den erfolgreichsten Teams der Welt.

Evenepoel bekommt weitere Top-Helfer

Damit auch die Saison 2025 eine erfolgreiche wird, hat sich Soudal – Quick-Step auf dem Transfermarkt mächtig verstärkt. Das war aber auch nötig, denn namhafte Profis haben das Team verlassen. Mit Julian Alaphilippe und Kasper Asgreen kehren zwei langjährige, treue Fahrer der belgischen Truppe den Rücken. Sie waren in der Vergangenheit für zahlreiche Erfolge verantwortlich, haben ihre beste Phase der Karriere aber vermutlich hinter sich. Auch Gianni Moscon, Fausto Masnada und Jan Hirt fahren 2025 nicht mehr für Soudal – Quick-Step, waren vor einigen Jahren aber auch stärker unterwegs als zuletzt. Neuer Edelhelfer im Hochgebirge könnte für Remco Evenepoel der Franzose Valentin Paret-Peintre werden. Der schlaksige Kletterer ist in guter Verfassung einer der besten Bergfahrer der Welt und er ist sich nicht zu schade, sich voll und ganz in den Dienst seines Kapitäns zu stellen. Auch Rückkehrer Maximilian Schachmann kann in den Bergen helfen. Er wird bei hügeligen Rennen aber auch selbst Ergebnisse einfahren dürfen. Ethan Hayter hingegen muss erst wieder zu alter Stärke zurückfinden. Komplettiert wird die Liste der Neuzugänge durch Dries van Gestel, Pascal Eenkhoorn, Gianmarco Garofoli und Andrea Raccagni.