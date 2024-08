Radsport: Remco Evenepoel hat sich zum Doppel-Olympiasieger gekrönt. Der Belgier gewann nach dem Zeitfahren vergangene Woche nun auch das Straßenrennen souverän.

Mit einer beeindruckenden Vorstellung hat sich Remco Evenepoel nach 272,1 Kilometern in Paris die Goldmedaille im olympischen Straßenrennen gesichert. Der Belgier attackierte 15 Kilometer vor dem Ziel aus der Gruppe der Favoriten heraus und ließ sich nicht wieder einholen. Als Solist überquerte er die Ziellinie schlussendlich 71 Sekunden vor dem Franzosen Valentin Madouas und 76 Sekunden vor Christophe Laporte aus Frankreich. Damit krönt er sich zum Doppel-Olympiasieger, nachdem er bereits vor wenigen Tagen im Zeitfahren triumphiert hat. Dabei ließ er sich auch durch einen Defekt rund vier Kilometer vor dem Ziel nicht aus der Ruhe bringen.

Leider keine Chance auf einen Medaillengewinn hatte der Bund Deutscher Radfahrer. Als bester Deutscher überquerte Maximilian Schachmann die Ziellinie auf Rang 28. Deutlich besser lief es für die Österreicher und die Schweizer. Marco Haller und Stefan Küng verpassten auf den Plätzen 6 bzw. 7 nur knapp die Medaillenränge.

Remco Evenepoel seals the Olympic double with an incredible backdrop! #Paris2024 pic.twitter.com/ibqKa0o5z0

— Eemeli (@LosBrolin) August 3, 2024