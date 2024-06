Radsport: Primoz Roglic holt sich den nächsten Tagessieg. Der Slowene gewann auch die siebte Etappe des Critérium du Dauphiné und baut damit seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Doppelschlag: Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) hat nach der sechsten auch die siebte Etappe für sich entschieden. Der Slowene konnte sich im Bergaufsprint um den Tagessieg gegen Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike) aus den USA durchsetzen. Damit baute er seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Hauptkonkurrent Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) verlor über zwei Minuten. Erneut war es Aleksander Vlasov (Bora – hansgrohe), der seinen Kapitän bis auf den letzten Kilometer führte. Stark präsentiert sich weiterhin Derek Gee (Israel – Premier Tech). Der Kanadier konnte sich auf Rang drei in der Gesamtwertung verbessern. Das heutige Teilstück des Critérium du Dauphiné galt schon vor dem Start der Rundfahrt als Königsetappe. Denn mit dem Col des Saisies, der Côte d’Arâches, dem Col de la Ramaz und dem Schlussanstieg Samoëns 1600 mussten gleich vier anspruchsvolle Berge gemeistert werden.

Auf der 155,3 Kilometer langen Etappe von Albertville nach Samoëns nicht mehr an den Start gehen konnte Tao Geoghegan Hart (Lidl – Trek). Der Brite, der im Jahr 2020 den Giro d’Italia gewann und sich 2023 ebenda die Hüfte brach, kam vorgestern im Massensturz wieder zu Fall und leidet seitdem unter Schmerzen. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 45 kmh ist Geoghegan Hart gegen einen Strommast geknallt. Nach eher schwächeren Resultaten zu Saisonbeginn, war bei ihm in dieser Woche ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Ob sein geplanter Start bei der Tour de France nun in Gefahr ist, bleibt ungewiss. Definitiv nicht mit dabei sind bei der Frankreich-Rundfahrt Dylan van Baarle (Visma – Lease a Bike) und Steven Kruijswijk (Visma – Lease a Bike). Die beiden Niederländer könnten die fünfte Etappe des Critérium du Dauphiné nach dem folgenschweren Massensturz gar nicht erst beenden.

PRIMOZ ROGLIC TAKE A BOW

Two wins in a row for Primoz Roglic cementing his lead at the Criterium du Dauphine by winning stage 7 #cycling #roadcycling #roglic pic.twitter.com/MSlMkpbzd4

— Eurosport (@eurosport) June 8, 2024