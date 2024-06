Radsport: Fast hätte Primoz Roglic das Gelbe Trikot doch noch verloren. Auf der Schlussetappe des Critérium du Dauphiné erlitt der Slowene im letzten Anstieg einen kleinen Einbruch und verlor viel Zeit auf seine Herausforderer. Letztendlich sollte es ganz knapp dann aber doch reichen.

Carlos Rodriguez gewinnt die Etappe

Nach acht Etappen hat die 76. Austragung des Critérium du Dauphiné heute ihr Ende gefunden. 160,6 Kilometer von Thônes zum Plateau des Glières waren zu absolvieren. Vor dem Schlussanstieg – dem Col des Glières – mussten mit dem Col de la Forclaz-de-Montmin, dem Col des Esserieux und dem Anstieg in Le Salève bereits drei Berge gemeistert werden. Logisch, dass schlussendlich im Ziel auch ein starker Bergfahrer triumphieren sollte. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) durfte über den Tagessieg jubeln. Sein Begleiter Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike) hätte fast noch das Gelbe Trikot erobert. Satte 48 Sekunden + Zeitbonifikation nahm er Leader Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) heute ab.

Roglic rettet das Gelbe Trikot

Vor dem Start der heutigen Etappe hat wohl kaum jemand damit gerechnet, dass es in Sachen Gesamtwertung noch einmal so eng werden könnte. Doch auf der Schlussetappe sollte es tatsächlich noch einmal ordentlich spannend werden, da Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) einen kleinen Einbruch erlitt. Am Ende sollte es wegen acht Sekunden aber knapp reichen. Der Slowene eroberte das Gelbe Trikot auf der ersten echten Bergetappe nach dem Einzelzeitfahren. Der bis dahin Führende Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) konnte auf den drei Kletter-Teilstücken nicht überzeugen. Hinter seiner Form mit Blick auf die Tour de France steht daher ein großes Fragezeichen. Nach acht Tagen beim Critérium du Dauphiné muss er sich trotz des starken Zeitfahrens mit Rang sieben begnügen. Das Podium komplettieren neben Roglic Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike) aus den USA und Derek Gee (Israel – Premier Tech) aus Kanada.