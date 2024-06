Radsport: Bei seiner letzten Tour de France trägt Romain Bardet zum ersten Mal in seiner Karriere das Gelbe Trikot. Der Franzose gewann den Auftakt in Rimini durch eine taktische Meisterleistung seiner Mannschaft. Teamkollege Frank van den Broek pilotierte seinen Kapitän bis zum letzten Kilometer. Was für ein sensationeller Doppelsieg. Einen harten Tour-Auftakt durchlebte Mark Cavendish. Der britische Sprinter wurde bereits am ersten Berg abgehängt und quälte sich dann mit Hilfe seiner Teamkollegen ins Ziel.

Bardet siegt vor Teamkollege van den Broek

Noch nie war ein Auftakt der Tour de France so heftig wie dieser. Auf 206 Kilometern von Florenz nach Rimini waren gleich sieben Bergwertungen zu meistern. Erwartet wurde der erste Großkampf der GC-Anwärter – doch so sollte es nicht kommen. Mit einer Attacke 50 Kilometer vor dem Ziel löste sich Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) aus dem dezimierten Hauptfeld und fuhr zu seinem Teamkollegen Frank van den Broek (dsm-firmenich PostNL) nach vorn. Gemeinsam ließen sie alle Begleiter stehen und fuhren triumphal in Rimini ein. Das Hauptfeld kam näher. Am Ende sollte es aber um fünf Sekunden für das DSM-Duo reichen.

Cavendish schon am ersten Berg mit Problemen

Sicher nicht gefreut hat sich auf den Auftakt der Tour de France 2024 Mark Cavendish (Astana). Der Brite – der noch einen einzigen Etappensieg braucht, um alleiniger Rekordhalter zu sein – wurde bereits am ersten Berg des Tages abgehängt. Den Col de Valico Tre Faggi hinauf stellte sein Teamchef gleich vier Helfer für ihn ab. Gemeinsam versuchten sie, den Rückstand in Grenzen zu halten und wieder ins Peloton zurückzufinden. Später sollte auch Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL) zur Cavendish-Gruppe stoßen. Mit vereinten Kräften sollte es schließlich gelingen, innerhalb der Karenzzeit zu bleiben. Michele Gazzoli (Astana) jedoch konnte die Etappe nicht beenden. Der Italiener gab nach gerade einmal rund 90 Kilometern die Tour de France 2024 bereits auf.

Abrahamsen erobert das Bergtrikot

Neun Fahrer konnten sich nach einem langen Kampf um die Ausreißergruppe vom Peloton absetzen. Matej Mohoric (Bahrain – Victorious), Valentin Madouas (Groupama – FDJ), Ion Izagirre (Cofidis), Clement Champoussin (Arkea – B&B Hotels), Frank van den Broek (dsm-firmenich PostNL), Sandy Dujardin (TotalEnergies), Matteo Vercher (TotalEnergies), Ryan Gibbons (Lidl – Trek) und Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) bekamen einen Vorsprung von über sechs Minuten zugesprochen. Als die Mannschaften EF Education – EasyPost und später das UAE Team Emirates und Visma – LaB eingestiegen sind, sank der Abstand aber deutlich. So war früh klar, dass der Sieger nicht aus der Fluchtgruppe kommen wird. Freuen darf sich dennoch Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Der Norweger hat die meisten Bergpunkte gesammelt und startet morgen im Bergtrikot.

Gaudu und Vauquelin können das GC abschreiben

Bereits 72 Kilometer vor dem Ziel – als es die Côte de Barbotto hinauf ging – forcierte das UAE Team Emirates derart das Tempo, dass bereits die ersten GC-Fahrer all ihre Hoffnungen begraben mussten. Mit David Gaudu (Groupama – FDJ) und Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) müssen schon zwei Franzosen die Segel streichen. Deutlich besser präsentierte sich Landsmann Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL). Der Franzose attackierte 50 Kilometer vor dem Ziel aus dem bereits stark dezimierten Hauptfeld heraus und fuhr zu seinem Teamkollegen Frank van den Broeck (dsm-firmenich PostNL) nach vorn. Durch diese taktische Meisterleistung positioniert die niederländische Mannschaft ihren Kapitän zum Tourauftakt ganz hervorragend. Die Côte de Montemaggio hinauf sollte sich auch Ben Healy (EF Education – EasyPost) aus dem Peloton lösen. Der Ire war fortan als Solist unterwegs, während ganz vorn das DSM-Duo Valentin Madouas (Groupama – FDJ) und Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) stehen ließ und nun das Rennen anführte.

Bardet und van den Broek werden belohnt

Mit einem Vorsprung von fast zwei Minuten hat das DSM-Duo die Kuppe der Côte de San Marino erreicht. Verfolger Ben Healy (EF Education – EasyPost) wurde wieder eingeholt. Anschließend sah es fast danach aus, als könnte DSM einen Doppelsieg einfahren. Doch dann einigten sich im dezimierten Peloton plötzlich drei Teams zur Nachführarbeit. EF Education – EasyPost, Visma – Lease a Bike und Lidl – Trek wollten das DSM-Duo unbedingt noch einholen. Aber trotz vereinten Kräften sollte es am Ende nicht reichen, um das Duo wieder zurückzuholen. Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) siegt vor seinem heute bärenstarken Teamkollegen Frank van den Broek (dsm-firmenich PostNL).