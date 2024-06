Radsport: Bryan Coquard hat die zweite Etappe der Tour de Suisse im Massensprint gewonnen. Der Franzose ging zwar viel zu früh in den Wind, profitierte jedoch von einem technischen Defekt Arnaud De Lies und konnte schließlich das Teilstück für sich entscheiden. Yves Lampaert bleibt Gesamtführender.

Coquard holt sich den Etappensieg in Regensdorf

Nach einem hektischen Finale darf sich Bryan Coquard (Cofidis) über den Etappensieg freuen. Der Franzose durfte nach 177,3 Kilometern von Vaduz nach Regensdorf jubeln, obwohl er – wie so oft – eigentlich viel zu früh seine Nase in den Wind streckte. An seinem Hinterrad lauerte perfekt positioniert Arnaud De Lie (Lotto – Dstny), doch die Rennmaschine des Belgiers erlitt im Moment seines Antritts einen technischen Defekt. So konnte Coquard ungefährdet seinem Tagessieg entgegensprinten. Als letzter der frühen Ausreißer wurde Luca Jenni (Schweizer Nationalteam) gestellt, als das immer kleiner werdende Hauptfeld den Regensberg in Angriff nahm. In der Abfahrt versuchte sich schließlich Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost) mit einer späten Attacke zu lösen. Das Team Lotto – Dstny jedoch wollte einen Massensprint erzwingen.