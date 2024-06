Radsport: Adam Yates und Joao Almeida haben auch das Bergzeitfahren der Tour de Suisse dominiert und damit den vierten Doppelsieg eingefahren. Der Portugiese gewann den anspruchsvollen Kampf gegen die Uhr vor dem Briten. In der Gesamtwertung ist es allerdings andersherum.

Almeida gewinnt das Bergzeitfahren

Die 87. Austragung der Tour de Suisse sollte heute mit einem interessanten Bergzeitfahren zu Ende gehen. Von Aigle nach Villars-sur-Ollon waren 15,7 Kilometer zurückzulegen. Ab Kilometer 5 ging es nur noch bergan. So war der heutige Kampf gegen die Uhr also etwas für die Kletterer und eher weniger etwas für die klassischen Zeitfahr-Spezialisten. So war es auch nicht überraschend, dass das UAE Team Emirates wieder alles im Griff hatte. Joao Almeida (UAE) gewann um neun Sekunden vor Teamkollege Adam Yates (UAE). Das Podium komplettiert Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) mit bereits 21 Sekunden Rückstand.

Tour de Suisse: Yates feiert den Gesamtsieg

Nach acht harten Etappen bei der Tour de Suisse darf sich vor allem das UAE Team Emirates über die Resultate freuen. Mehrere Etappen-Doppelsiege haben sie eingefahren und nun können sie auch den Doppelsieg in der Gesamtwertung feiern. Adam Yates (UAE) ließ sich das Gelbe Trikot nicht mehr abknöpfen. Hinter ihm belegt Teamkollege Joao Almeida (UAE) Rang zwei vor Mattias Skjelmose (Lidl – Trek). Der Däne konnte Egan Bernal (Ineos Grenadiers) aus Kolumbien noch vom Podium stoßen. Damit ist dem UAE Team Emirates die Generalprobe für die Tour de France geglückt. Die beiden Dominatoren aus Großbritannien und Portugal werden bei der Frankreich-Rundfahrt allerdings nur Edelhelfer für Kapitän Tadej Pogacar sein.