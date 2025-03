Radsport: Joao Almeida hat Jonas Vingegaard bezwungen. Der Portugiese gewann in La Loge des Gardes vor Jonas Vingegaard, den er erst auf den letzten Metern ein- und überholen konnte. Doch auch der Däne darf sich freuen: Er übernimmt das Gelbe Trikot von seinem Teamkollegen Matteo Jorgenson.

Er ist und bleibt der Meister der Kräfteeinteilung: Joao Almeida (UAE) hat Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) auf den letzten Metern den sicher geglaubten Etappensieg doch noch weggeschnappt. Der Portugiese gewann nach 163,4 Kilometern von Vichy nach La Loge des Gardes, obwohl er im Schlussanstieg schon abgehängt wurde und bereits über zehn Sekunden Rückstand auf den Dänen hatte. Doch Vingegaard konnte sein Tempo nicht halten, während Almeida immer schneller wurde und auf den letzten 500 Metern schließlich die Lücke mit einem beherzten Angriff schloss. Auch beteiligt an der Nachführarbeit war Florian Lipowitz (RB – Bora – hansgrohe). Der Deutsche belohnt sich mit Platz fünf im Tagesergebnis und Rang vier in der Gesamtwertung. Diese führt nun Jonas Vingegaard mit fünf Sekunden vor Teamkollege Matteo Jorgenson an.

46 Kilometer vor dem Ziel wurde das Rennen pausiert und neutralisiert fortgesetzt. Bei mäßigem Tempo fuhr das Feld Richtung Schlussanstieg. Ca. 30 Kilometer vor dem Ziel kam es – trotz Schnee – zum Neustart. Die sieben Mann starke Ausreißergruppe, das Verfolger-Trio und das Peloton mussten den Abstand wiederherstellen, den sie vor der Pause bereits zueinander hatten. Auf Grund der Tempoarbeit im Hauptfeld – unter anderem vom Deutschen Nils Politt (UAE) und dem Dänen Mads Pedersen (Lidl-Trek) – wurden die Ausreißer aber nach und nach zurückgeholt. Mit Tobias Foss (Ineos Genadiers) konnte sich ein Mann aber lange vorn behaupten. Der Norweger bekam bei seinem Angriff zunächst Unterstützung von zwei Teamkollegen, war anschließend als Solist unterwegs. Erst 2,1 Kilometer vor dem Ziel wurde er von Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) und Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) gestellt.

Wow! Joao Almeida takes stage 4 of Paris-Nice with an INCREDIBLE late surge! First win of the season for him. #ParisNicehttps://t.co/f3XKygv2nZ pic.twitter.com/5WKiChvtpW

— Eemeli (@LosBrolin) March 12, 2025