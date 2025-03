Radsport: Lenny Martinez hat die fünfte Etappe von Paris-Nizza gewonnen. Der Franzose konnte sich im Bergaufsprint dank seiner Explosivität souverän gegen die Konkurrenz durchsetzen. Weniger gut lief es für Jonas Vingegaard, der zu Fall kam und sein Gelbes Trikot verlor.

Martinez Tagessieger, Jorgenson in Gelb

Die fünfte Etappe von Paris-Nizza sollte Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) kein Glück bringen. Auf dem 203,3 Kilometer langen Teilstück von Saint-Just-en-Chevalet zur Côte-Saint-André kam der Däne bereits in der ersten Rennhälfte zu Fall. Dabei schien er sich verletzt zu haben, wurde vom Teamarzt nach der Zielankunft direkt in Augenschein genommen. Die Etappe beendete der zweifache Toursieger auf Rang 16, verlor 26 Sekunden und damit das Gelbe Trikot an seinen Teamkollegen Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike). Der Tagessieg geht an Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), der dank seiner unnachahmlichen Explosivität im Bergaufsprint nicht zu schlagen war. Sein französischer Landsmann Clement Champoussin (Astana) belegt Rang zwei. In der Gesamtwertung fürt Matteo Jorgenson nun vor Jonas Vingegaard. Deutschlands Florian Lipowitz (RB – Bora – hansgrohe) belegt Platz drei. Heute wurde mit nur sechs Sekunden Rückstand Etappenfünfter.