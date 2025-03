Radsport: Magnus Sheffield hat sich mit einer beeindruckenden Solo-Aktion den Sieg auf der letzten Etappe von Paris-Nizza gesichert. Der US-Amerikaner schüttelte all seine Begleiter ab und hielt die Verfolger auf Distanz. Der Gesamtsieg geht an Matteo Jorgenson, der damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Deutschlands Florian Lipowitz darf sich über Platz zwei freuen.

Sheffield feiert seinen ersten WorldTour-Sieg

Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike) hat die 83. Austragung von Paris-Nizza gewonnen. Der US-Amerikaner konnte heute die letzten Angriffe auf das Gelbe Trikot abwehren und damit seinen Titel verteidigen. Auf der 119,9 Kilometer langen Etappe mit Start und Ziel in Nizza geriet er in eine schwierige Situation, da all seine Teamkollegen abgehängt wurden. Der Etappensieg aber ging an seinen Landsmann Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), der sich schlussendlich als Solist durchsetzen konnte. Österreichs Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) wurde Etappendritter. Neben Jorgenson – der durch seinen heutigen zweiten Platz auch die Punktewertung gewinnt – stehen der Deutsche Florian Lipowitz (RB – Bora – hansgrohe) und der Niederländer Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) auf dem Podium.

Jorgenson verteidigt seinen Titel

Mit Mads Pedersen (Lidl-Trek), Aleksandr Vlasov (RB – Bora – hansgrohe) und Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) hat sich ein starkes Trio weit vor dem Ziel abgesetzt. Später kam Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) hinzu. Auf der Kuppe des Col d’Èze ging Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike) selbst in die Offensive. Der Leader geriet unter Zugzwang, da all seine Teamkollegen bereits distanziert wurden und Sheffield in der Gesamtwertung nur 2:54 Minuten Rückstand auf ihn hatte. Mit einer beeindruckenden Leistung wehrte der Mann in Gelb diesen Angriff ab, indem er alle Ausreißer einholen konnte – bis auf Sheffield.