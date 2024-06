Radsport: Thibau Nys hat seine Topform erneut unter Beweis gestellt und die dritte Etappe der Tour de Suisse gewonnen. Der Belgier triumphierte in Rüschlikon im Sprint eines stark dezimierten Hauptfeldes.

Die Schweiz scheint Thibau Nys (Lidl – Trek) zu liegen. Nachdem er vor einigen Wochen bereits eine Etappe bei der Tour de Romandie für sich entscheiden konnte, gewann er nun auch ein Teilstück bei der Tour de Suisse. 161,7 Kilometer nach dem Start in Steinmaur durfte er nach einem beeindruckenden Bergaufsprint in Rüschlikon jubeln. Er konnte sich vor dem Briten Stephen Williams (Israel – Premier Tech) und dem Italiener Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost) durchsetzen. Kurz vor dem Ziel hat es Lokalmatador Marc Hirschi (UAE) mit einem explosiven Antritt versucht. Doch der Schweizer wurde auf dem letzten Kilometer doch noch eingeholt.

