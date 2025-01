Radsport: Marc Hirschi ist ein perfekter Einstand gelungen. In seinem ersten Rennen für seine neue Mannschaft Tudor konnte der Schweizer direkt einen Sieg einfahren.

Hirschi siegt im Sprintduell souverän

Die 41. Ausgabe der Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València geht an Marc Hirschi (Tudor). Der Schweizer gewann nach 184 Kilometern von Valencia nach La Nucía den Zweiersprint gegen den Italiener Christian Scaroni (XDS – Astana). Zuvor sah es lange danach aus, als würde ein anderer Schweizer triumphieren. Jan Christen (UAE – XRG) war im letzten Anstieg des Tages – dem Alto de Turrón Duro – nämlich der schnellste Mann, fuhr sogar mit einem mehrsekündigen Vorsprung über den Gipfel. Dahinter jedoch verbündeten sich die beiden Verfolger, so dass Christen wieder eingeholt wurde. Anschließend fasste er sich an den rechten Oberschenkel und setzte einen Funkspruch ab. Prompt attackierte in der Verfolgergruppe Teamkollege Antonio Morgado (UAE – XRG) gemeinsam mit Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious). Doch es war zu spät. Zwar konnten der Portugiese und der Kolumbianer Jan Christen noch überholen, doch für ganz vorn sollte es nicht mehr reichen. Morgado darf sich – nach seinem gestrigen Sieg beim Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica – immerhin noch über Rang drei freuen.