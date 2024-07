Dynamic Cycling Fit: Das Tochterunternehmen von Giant, dem weltgrößten Radhersteller, erlaubt Sitzpositions-Optimierung auf neuem Niveau. Wer auf dem DCF Fit Bike Platz nimmt, kann während des Pedalierens der perfekten Sitzhaltung nachspüren.

Unter sportlichen Radfahrern ist eine professionelle Vermessung der Sitzposition heute fast schon Standard. Es gibt etliche Anbieter, und viele verfolgen einen individuellen Ansatz, von dem ausgehend sie den Fahrer bzw. die Fahrerin „einstellen“. Von einem Bike Fitting kann eigentlich jeder profitieren, Einsteiger ebenso wie alte Hasen. Denn einerseits kann die Positionsanalyse zu einer biomechanisch effizienteren Sitzhaltung führen, die erst das volle Potenzial des Fahrers bzw. der Fahrerin erschließt. Und andererseits können konkrete Probleme abgestellt werden, die beim Radfahren zu schaffen machen – ob Rückenschmerzen oder einschlafende Hände.

Dynamic Cycling Fit: Neuartige Methode fürs Bike Fitting.

Typischerweise wird das Bike Fitting auf einem „Messfahrrad“ ausgeführt, an dem sich Sattelhöhe, Sitzlänge, Lenkerbreite und Vorbaulänge sowie viele andere Parameter einstellen lassen. Ausgehend von der aktuellen Sitzposition, können per Video-Analyse Schwächen festgestellt und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Für den Kunden bedeutet das: runter vom Rad, neue Einstellung, wieder in den Sattel und die veränderte Position testen. Das kostet Zeit und führt dazu, dass man eigentlich nie unmittelbar spüren kann, was sich verändert hat – und hier setzt das neuartige Fitting-Bike von Dynamic Cycling Fit an. Seine Besonderheit: Sämtliche Positionseinstellungen (bis auf Details wie Lenkerbreite und Kurbellänge) können in der Bewegung geändert werden – während die Testperson in die Pedale tritt, lassen sich Sitzhöhe und -länge; Lenkerposition, Sitzwinkel usw. anpassen. Mit dem integrierten Powermeter wird während des gesamten Prozesses die Leistungsabgabe kontrolliert; so lässt sich sofort erkennen, wie sich eine Positionsanpassung auf die Effizienz auswirkt. Außerdem spürt die Testperson sofort, wie sich eine Veränderung subjektiv anfühlt, und kann sich Millimeter für Millimeter der optimalen Sitzhaltung nähern.

Ausgangspunkt ist eine Grundposition, die anhand der Körpermaße des Probanden von der Software errechnet wird; dabei fließen die Daten von Zehntausenden von Vermessungen ein. Ebenso kann eine vorhandene Sitzposition auf dem DCF Fit Bike emuliert werden. Mit der Video-Analyse werden biometrische Daten wie Hüft- und Kniewinkel des Probanden erhoben; schließlich ist die Beweglichkeit auf dem Rad oft ein limitierender Faktor auf dem Weg zur optimalen Position.

Dynamic Cycling Fit richtet sich natürlich ausschließlich an professionelle Anbieter. Bikefitter können mit dem System ihren Service optimieren, Fahrradgeschäfte können ihren Kundinnen und Kunden ein individuell eingestelltes Fahrrad bieten – von der Rennmaschine bis zum E-Bike. Klar ist: Das zur Giant Group gehörende Unternehmen hat das Zeug dazu, den Bikefitting-Markt dauerhaft zu verändern. DCF knüpft dabei an die bisherigen Ergonomie-Ansätze von Giant an, zum Beispiel hinsichtlich Sattelwahl und -positionierung, und bietet zusätzliche Benefits wie die Fertigung individueller Einlegesohlen für Radsportler.

www.dynamiccyclingfit.com