Radsport: Auf der 13. Etappe der Tour de France erwartet uns vermutlich erneut ein Massensprint. Garantiert ist das jedoch nicht, denn die Strecke nach Pau ist phasenweise durchaus wellig.

Velomotion-Prognose: Keine leichte Etappe

Morgen fährt der Tour-Tross nach Pau, eine für Radsport-Fans sehr bekannte Stadt. Denn nach Paris und Bordeaux ist Pau das am dritthäufigsten angesteuerte Etappenziel der Grand Boucle. 165,3 Kilometer sind nach dem Etappenstart in Agen zurückzulegen. Und auch wenn sich mit der Côte de Blachon und der Côte de Simacourbe lediglich zwei Bergwertungen der vierten Kategorie in den Weg stellen, sollte das Teilstück nicht unterschätzt werden. Viel Auf und Ab und die Gefahr von Windkanten könnte die Etappe für einige geschwächte Fahrer zum Problem machen. Schlussendlich wird es in Pau aber dennoch zum Massensprint kommen.

* * * Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck)

* * Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), Wout van Aert (Visma – Lease a Bike)

* Pascal Ackermann (Israel – Premier-Tech), Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), Arnaud Demaré (Arkea – B&B Hotels)