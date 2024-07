Radsport: Die 17. Etappe der Tour de France ist wie gemacht für einen Ausreißer-Coup. Wer gewinnt in Superdévoluy?

Velomotion-Prognose: Healy wills wissen

Nach dem zweiten Ruhetag und einer relativ ereignislosen Flachetappe mit Massensprint sind morgen wohl die Ausreißer am Zug. Für die Klassementfahrer ist das 177,8 Kilometer lange Teilstück von Saint-Paul-Trois-Châteaux zum Skigebiet Superdévoluy zu leicht. Mit einem Angriff der Top-Leute ist also nicht zu rechnen. Daher erhoffen sich die mutigen Ausreißer am Col Bayard, dem Col du Noyer und dem Schlussanstieg hinauf zum Skigebiet in Superdévoluy die Chance auf den Tagessieg zu erhalten. Die Drei Berge befinden sich allesamt im letzten Rennviertel. Bis dahin sollte die Fluchtgruppe einen großen Vorsprung herausgefahren haben. Wir tippen auf einen Sieg von Ben Healy. Der Ire hat es zuletzt mehrfach vergeblich versucht. Aber das Etappenprofil morgen ist ihm wie auf den Leib geschneidert.

* * * Ben Healy (EF Education – EasyPost)

* * Guillaume Martin (Cofidis), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility)

* Romain Gregoire (Groupama – FDJ), Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers)