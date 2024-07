Radsport: Morgen wird bei der Tour de France ein Massensprint erwartet. Die 16. Etappe führt die Profis nach Nimes, wo die Sprinter ihre letzte Chance erhalten werden.

Velomotion-Prognose: Philipsen stellt klar

Das 188,6 Kilometer lange Teilstück von Gruissan nach Nimes wird in einem Massensprint enden. Daran gibt es keine Zweifel, auch wenn die Teams der Sprinter und die Sprinter selbst nach den Bergetappen mit Sicherheit sehr müde sein werden. Denn nach dieser 16. Etappe wird es für sie keine Möglichkeit mehr geben. Die Tour endet wegen der Olympischen Spiele diesmal nicht in Paris, sondern mit einem Zeitfahren in Nizza. Nach dem morgigen Tag haben viele Sprinter daher gar keinen Grund mehr, die Tour überhaupt zu beenden. Morgen aber geht es für sie noch einmal um alles und daher ist ein Erfolg einer Ausreißergruppe nahezu ausgeschlossen. Im Sprint wird sich dann zeigen, wer die harten Bergetappen am besten weggesteckt hat. Wir tippen auf Jasper Philipsen, der nachweislich gut über drei Wochen hinweg performen kann und mit seinem dritten Sieg klarstellen möchte, dass er noch immer der beste Sprinter der Welt ist.

* * * Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck)

* * Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), Arnaud de Lie (Lotto – Dstny)

* Wout van Aert (Visma – Lease a Bike), Pascal Ackermann (Israel – Premier Tech), Dylan Groenewegen (Jayco – AlUla)