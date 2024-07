Radsport: Die 18. Etappe der Tour de France dürfte wieder eine Angelegenheit für die Ausreißer werden. Auf dem Weg von Gap nach Barcelonnette sind fünf Bergwertungen der dritten Kategorie zu absolvieren.

5 Bergwertungen von Gap nach Barcelonnette

Fünf Bergwertungen sind auf der 179,5 Kilometer langen 18. Tour-Etappe von Gap nach Barcelonnette zu absolvieren. Alle Anstiege gehören der dritten Kategorie an und sind demnach nicht allzu schwer. Am Col du Festre wird sich die vermutlich sehr große Ausreißergruppe des Tages bilden. Über die Côte de Corps, den Col de Manse und die Côte de Saint-Apollinaire wird sie ihren Vorsprung auf das Peloton vergrößern. Die Entscheidung über den Etappensieg fällt aber frühestens an der Côte des Demoiselles Coiffées. Diese wird bei Kilometer 139 absolviert und damit 41 Kilometer vor dem Ziel. Doch auch die letzten rund 35 Kilometer sind nicht einfach. Ständig geht es bergauf. Ist hier noch eine Gruppe beisammen, könnte es Attacken hageln.

Velomotion-Prognose: Wer hat noch die nötige Kraft?

Wer bereits 17 Etappen der diesjährigen Tour de France überstanden hat, muss ein wirklich starker Fahrer sein. Das Wetter, die Berge und die harte Fahrweise haben den Profis einiges abverlangt. Doch auch morgen wird ein Tagessieger gesucht und dieser wird vermutlich aus der Fluchtgruppe kommen. Doch wer hat nach der heute so hart gefahrenen Etappe überhaupt noch die nötige Kraft, um in Barcelonnette zu jubeln? Viele Profis sind bereits heute aktiv gewesen und werden morgen genau das in ihren Beinen zu spüren bekommen. Paul Lapeira hat in diesem Jahr bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er dazu in der Lage ist, sehr harte Rennen für sich zu entscheiden. Der Französische Meister sollte sich die morgige Etappe im Kalender rot angestrichen haben – denn die liegt ihm absolut.

* * * Paul Lapeira (Decathlon – Ag2r La Mondiale)

* * Michael Matthews (Jayco – AlUla), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty)

* Ilan van Wilder (Soudal – Quick-Step), Toms Skujins (Lidl – Trek), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers)