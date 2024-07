Radsport: Auf der 14. Etappe der Tour de France ist es endlich soweit. Die erste richtige Bergankunft dieser Rundfahrt steht auf dem Programm. Erwartet wird ein weiteres spannendes Duell zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Oder gibt es einen lachenden Dritten?

Tour de France: Tourmalet & Pla d’Adet

Morgen wird es auf der 151,9 Kilometer langen 14. Etappe der Tour de France von Pau nach Saint-Lary-Soulan zu einem weiteren Zweikampf zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard kommen. Das relativ kurze Teilstück beinhaltet in etwa zur Rennmitte den Col du Tourmalet, bevor sich den Fahrern der Anstieg Hourquette d’Ancizan in den Weg stellt. Damit sind die Profis in den Pyrenäen und damit im Hochgebirge angekommen. Das Highlight der Etappe aber kommt zum Schluss. Der Pla d’Adet führt zur Gemeinde Saint-Lary-Soulan hinauf und wird definitiv für Zeitabstände sorgen. Er ist 10,6 Kilometer lang und 8 Prozent steil. Auf Grund der Temperaturen in den vergangenen Tagen und der Berge, die zuvor gemeistert werden müssen, sollte sich hier die Spreu vom Weizen trennen.

Velomotion-Prognose: Greift Jonas Vingegaard nach Gelb?

Nahezu alle Experten haben vor dem Start der Tour de France Tadej Pogacar in der Favoritenrolle gesehen. Der Slowene hat zwar den Giro d’Italia in den Beinen, war dort aber so überzeugend, dass man ihn sich kaum als Verlierer vorstellen kann. Außerdem musste Jonas Vingegaard auf Grund seines Sturzes auf jegliche Vorbereitungsrennen verzichten. Doch nach der elften Etappe herrscht die Skepsis. Der Däne hat eindrucksvoll gezeigt, dass er sich in guter Form befindet. Doch wird er bereits auf der morgigen 14. Etappe bereits den großen Angriff auf das Gelbe Trikot geben? Wir glauben: Nein! Das Team Visma – Lease a Bike wird sich die große Attacke bis auf Woche #3 aufsparen. Daher gewinnt morgen Tadej Pogacar – aber ohne wirklich Zeit auf seinen Hauptkontrahenten herausfahren zu können. Dahinter wird um Rang drei gefahren. Remco Evenepoel hat nach dem Aus von Primoz Roglic beste Karten, sich das Podium zu sichern. Zumindest morgen dürfte er diesen Rang nicht verlieren.

* * * Tadej Pogacar (UAE)

* * Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike), Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step)

* Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Giulio Ciccone (Lidl – Trek), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale)