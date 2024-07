Radsport: In Saint Vulbas wird es morgen zum nächsten Massensprint bei der Tour de France 2024 kommen. Kann Biniam Girmay erneut seine Kontrahenten überraschen, oder schlägt Top-Favorit Jasper Philipsen erstmals zu?

Velomotion-Prognose: Alpecin – Deceuninck unter Druck

Nach dem heutigen Kletter-Spektakel am Col du Galibier dürfen sich morgen wieder die Sprinter auf die Etappe freuen. Über 177,4 Kilometer von Saint-Jean-de-Maurienne nach Saint Vulbas müssen ihre Teamkollegen ackern, um die Ausreißergruppe zu kontrollieren. Möglich, dass erneut nicht viele Mannschaften ein Interesse daran haben, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Lediglich zwei Berge der vierten Kategorie stellen sich ihnen in den Weg. Ein Massensprint ist nahezu unausweichlich. Und nach dem schwachen Auftritt des Teams Alpecin – Deceuninck auf der ersten Sprintetappe sind sie morgen besonders gefragt. Jasper Philipsen ist weiterhin der Favorit in einem Sprint Royal – falls sein Anfahrer Mathieu van der Poel ihn unterstützen kann.

* * * Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck)

* * Arnaud de Lie (Lotto – Dstny), Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious)

* Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Fernando Gaviria (Movistar)