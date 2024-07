Radsport: Heute hat Mark Cavendish Geschichte geschrieben. Auch auf der sechsten Etappe der Tour de France 2024 wird es vermutlich einen Massensprint geben. Kann der Brite nun erneut zum Seriensieger werden oder schlägt endlich Jasper Philipsen zu?

Velomotion-Prognose: Philipsen bleibt der Favorit

Zwei Massensprints haben wir bei der Tour de France 2024 bereits gesehen. Morgen wird es den nächsten geben. Das Überraschende ist, dass die beiden bisherigen Sieger eher nicht erwartet wurden. Biniam Girmay gewann als erster Schwarzafrikaner eine Etappe der Tour. Mark Cavendish stellte im Alter von 39 Jahren und seinem 35. Etappensieg einen neuen Rekord auf. Damit hätte auf den ersten beiden Sprintetappen wohl niemand gerechnet. Besonders enttäuscht sein darüber dürfte das Team Alpecin – Deceuninck. Im vergangenen Jahr dominierten sie mit Jasper Philipsen nahezu jeden Sprint Royal. Doch in diesem Jahr scheint es für den Belgier nicht ganz so gut zu laufen. Trotzdem bleibt er der Favorit. Denn auch heute haben wir wieder gesehen, dass er eigentlich das stärkste Team in der Sprintvorbereitung hat.

* * * Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck)

* * Arnaud de Lie (Lotto – Dstny), Mark Cavendish (Astana)

* Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious)